2.

die Anforderungen an die Prüfingenieurinnen, Prüfingenieure, Prüfämter, Prüfstellen und Prüfsachverständigen, insbesondere in Bezug auf a) Ausbildung, b) Fachkenntnis, c) Berufserfahrung in zeitlicher und sachlicher Hinsicht, d) die Verpflichtung zu laufender Fort- und Weiterbildung, e) durch Prüfungen nachzuweisende Befähigungen, f) den Nachweis der persönlichen Zuverlässigkeit, g) die Mitgliedschaft in einer berufsständischen Kammer,