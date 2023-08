2.1.2

Allgemeine Regelung Volumen der größten abgesperrten Betriebseinheit der Anlage in m³ Wassergefährdungsklasse 1 2 3 ≤ 0,1 R0 R0 R1 > 0,1 ≤ 1 R0 R1 R2 > 1 ≤ 10 R1 R1 R2 > 10 ≤ 100 R1 R1 R2 > 100 R1 R2 R2 Die Anforderungen sind auch eingehalten, wenn R3 verwirklicht wird. Bei Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden wassergefährdender Stoffe (HBV-Anlagen) in oder über oberirdischen Gewässern, die funktionsbedingt die R-Anforderungen nicht einhalten können, genügt eine konkrete Betriebsanweisung mit Überwachungs-, Instandhaltungsund abgestimmtem Alarm- und Maßnahmeplan. Sondenanlagen und Kollektoren zur Nutzung der Erdwärme dürfen auch einwandig unterirdisch betrieben werden, wenn sie mit bestimmten wassergefährdenden Stoffen der WGK 1 betrieben werden und besondere Sicherheitsanforderungen einhalten. Die Anforderungen sind in der Technischen Regel VDI-Richtlinie 4640 Blatt 1, Ausgabe Dezember 2000, näher bestimmt.