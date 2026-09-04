Jörn Brandt
Jörn Brandt
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Hellen Gießen
Hellen Gießen
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
PERSONALquarterly 4/2026
Bild: Haufe Online Redaktion/Bild KI-generiert Ein Fazit dieses Beitrags: Pauschale Return-to-Office-Vorgaben sind wenig zielführend.

Aus dem Bereich der Wissensarbeit ist die Arbeit im Home­­­office längst nicht mehr wegzudenken. Waren es zunächst Entwicklungen wie die fortschreitende Digitalisierung und ein gesellschaftlicher Wertewandel, der mit dem Wunsch nach mehr familiärer Teilhabe einherging, hat die COVID-19-Pandemie die Verbreitung dieser Arbeitsform erheblich beschleunigt. Heute, rund ein halbes Jahrzehnt nach Beginn der COVID-19-Pandemie, zeigt sich, dass die Arbeit im Homeoffice ein nachhaltiger und langfristiger Bestandteil der modernen Arbeitswelt geworden ist (Statistisches Bundesamt, 2025). Üblicherweise wird die Arbeit im Homeoffice in Form von hybriden Arbeitsmodellen mit der Arbeit im Büro kombiniert. 

Aktuell zeigt sich bei den Einstellungen gegenüber der Arbeit im Homeoffice ein interessantes Spannungsfeld: Auf der einen Seite schätzen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die mit dieser Arbeitsform einhergehende Flexibilität und Autonomie sowie den reduzierten Stress durch das Wegfallen von P...

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Dies ist ein Beitrag aus der Zeitschrift PERSONALquarterly.
PERSONALquarterly 4/2026

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Schlagworte zum Thema:  PERSONALquarterly, Homeoffice, New Work
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