Aus dem Bereich der Wissensarbeit ist die Arbeit im Homeoffice längst nicht mehr wegzudenken. Waren es zunächst Entwicklungen wie die fortschreitende Digitalisierung und ein gesellschaftlicher Wertewandel, der mit dem Wunsch nach mehr familiärer Teilhabe einherging, hat die COVID-19-Pandemie die Verbreitung dieser Arbeitsform erheblich beschleunigt. Heute, rund ein halbes Jahrzehnt nach Beginn der COVID-19-Pandemie, zeigt sich, dass die Arbeit im Homeoffice ein nachhaltiger und langfristiger Bestandteil der modernen Arbeitswelt geworden ist (Statistisches Bundesamt, 2025). Üblicherweise wird die Arbeit im Homeoffice in Form von hybriden Arbeitsmodellen mit der Arbeit im Büro kombiniert.
Aktuell zeigt sich bei den Einstellungen gegenüber der Arbeit im Homeoffice ein interessantes Spannungsfeld: Auf der einen Seite schätzen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die mit dieser Arbeitsform einhergehende Flexibilität und Autonomie sowie den reduzierten Stress durch das Wegfallen von P...
Das Wissenschaftsjournal PERSONALquarterly ist die ideale Lektüre für alle Personalfachleute, die ihre Entscheidungen auf der Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse treffen wollen. Es veröffentlicht aktuelle Forschungsergebnisse aus allen Wissensgebieten, die für praktische Personalarbeit relevant sind.
-
Acht rettende Sätze für schwierige Gesprächssituationen
541
-
Workation und Homeoffice im Ausland: Was Arbeitgeber wissen müssen
202
-
BEM ist Pflicht des Arbeitgebers
184
-
Essenszuschuss als steuerfreier Benefit
177
-
Probezeitgespräche als Feedbackquelle für den Onboarding-Prozess
129
-
Mitarbeiterfluktuation managen
1094
-
Das sind die 25 größten Anbieter für HR-Software
89
-
Der große NLP-Bluff Teil I: Wie alles begann
888
-
Warum Offboarding an Bedeutung gewinnt
83
-
Studie offenbart zu wenige Strukturen beim Onboarding
66
-
Erwartungen von Studenten zum Übergang ins Berufsleben
04.09.2026
-
"Wer entscheidet, macht Fehler" – Erwartungsmanagement und Grenzen der Fehlertoleranz
04.09.2026
-
Der Dominanz-Umleiter
04.09.2026
-
Die zehn größten Fehler im Umgang mit Gehalt
03.09.2026
-
Leadership als stärkster Transformationshebel
02.09.2026
-
Mit dem Fokus auf Skills Arbeit neu denken
02.09.2026
-
Factorial: "Kontext schaffen und mit KI automatisieren"
02.09.2026
-
KI verändert nicht nur Jobs. Sie verändert Organisationen.
01.09.2026
-
Frauengesundheit am Arbeitsplatz: Wechseljahre, Kinderwunsch und neue Benefits
01.09.2026
-
Unternehmen zahlten 2025 fast 86 Milliarden Euro für erkrankte Mitarbeitende
31.08.2026