In Deutschland herrscht Fachkräftemangel – und dies insbesondere im gewerblich-technischen Sektor. „Deutschlands Handwerkern fehlen 200.000 Mitarbeiter. Das Handwerk leidet unter der längsten Wirtschaftskrise seit der Nachkriegszeit. Der immense Personalmangel ist eine der Hauptsorgen.“ (Deutsche Presse-Agentur dpa, 2026) Auch der Personalmangel in der Industrie ist alarmierend und in Deutschland im gesamteuropäischen Vergleich am höchsten (Peichl et al., 2022).

Unternehmen müssen also gezielt Maßnahmen ergreifen, um heute und in Zukunft als attraktive Arbeitgeber am Arbeitsmarkt zu erscheinen und ausreichend Fachkräfte zu gewinnen. Gleichzeitig bleibt potenziellen Beschäftigten in dieser Branche ein wesentlicher Faktor der neuen Arbeitswelten verwehrt, nämlich die flexible Gestaltung von Arbeitszeit und Arbeitsort. Denn während es bereits breite Erfahrungen und Erkenntnisse zur Wirkung flexibler Arbeitspraktiken im Bürokontext gibt, wurde der gewerblich-technische Bereich bisher weite...