Nachhaltigkeit in Organisationen proaktiv gestalten

Wie beeinflussen sich proaktives umweltfreundliches Verhalten von Mitarbeitenden und „grüne“ Arbeitsmerkmale wechselseitig über die Zeit, fragen die Autoren Maie Stein, Clara Kühner, Ian Katz und Hannes Zacher.

Angesichts zunehmender Umweltkrisen – insbesondere Klimawandel, Umweltverschmutzung und Verlust der Biodiversität – stehen Organisationen weltweit sowohl vor verschärften gesetzlichen Anforderungen als auch vor einem wachsenden ethischen und strategischen Druck, ökologisch nachhaltiger zu werden. Ein wichtiger Ansatzpunkt für Organisationen, ökologische Nachhaltigkeit zu erreichen, liegt darin, proaktives umweltfreundliches Verhalten von Mitarbeitenden zu fördern (Zacher et al., 2023). Proaktives umweltfreundliches Verhalten geht über einfache, ressourcenschonende Verhaltensweisen bei der Arbeit (z. B. Recycling, Energiesparen) und das Erledigen vorgeschriebener Arbeitsaufgaben auf umweltfreundliche Weise hinaus. Vielmehr geht es darum, dass Mitarbeitende eigenini­tiativ umweltfreundliche Veränderungen in der Organisation vorantreiben (Bissing-Olson et al., 2013). Dies kann auf verschiedenen Ebenen geschehen (siehe Abb. 1): Mitarbeitende können Kolleginnen und Kollegen zu mehr umweltf...