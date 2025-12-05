Mitarbeiterbindung durch effektives Onboarding fördern

Der Begriff Onboarding bezeichnet die Einarbeitung und Integration von neuen Mitarbeitern und umfasst alle Maßnahmen, die die Integration fördern. Der Beitrag beantwortet, welche empirische Evidenz es für die Wirksamkeit verschiedener Onboarding-Maßnahmen gibt, welche Maßnahmen des Onboardings wirksam sind und wie Unternehmen den Erfolg von Onboarding-Maßnahmen messen können.

Die Integration als neuer Mitarbeitender ist einer der prägendsten HR-Prozesse im Lebenszyklus eines Beschäftigten und hat unmittelbare Folgen für die Bindung und die Performance. Die erste Phase im neuen Arbeitsumfeld ist durch eine hohe Unsicherheit geprägt, denn neue Mitarbeitende sehen sich mit unklaren Erwartungen, fehlender Rollenklarheit und teilweise emotionaler Distanz konfrontiert. Die Möglichkeiten für das Onboarding neuer Mitarbeitender sind vielfältig und umfassen neben klassischen Welcome Events oder Mentoring-Programmen immer mehr digitale Angebote und automatisierte Prozesse. Dienstleister versprechen, alleine mit digitalen Maßnahmen vor dem ersten Arbeitstag die spätere Fluktuation substanziell zu senken, und überführen diese Kennzahl mit wenigen weiteren Annahmen in einen profitablen Business Case. Wir möchten in diesem Beitrag untersuchen, welche empirische Evidenz es für die Wirksamkeit verschiedener Onboarding-Maßnahmen gibt.

Bereits vor mehr als zehn Jahren haben ...