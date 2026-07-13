HRM kommt im Trans­formationsprozess eine entscheidende Rolle zu, die aktiv angenommen und gestaltet werden muss.

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany HRM kommt im Trans­formationsprozess eine entscheidende Rolle zu, die aktiv angenommen und gestaltet werden muss.

Wie lassen sich die richtigen Weichen für den KI-Trans­for­ma­tions­prozess im Unternehmen stellen? Eine Roadmap mit mehreren Stationen bietet HR Orientierung bei der Umsetzung.

Die Investitionen von Unternehmen in KI (Künstliche Intelligenz, englisch AI Artificial Intelligence) steigen weiterhin deutlich. Auf globaler Ebene soll im Jahr 2027 die drei Billionen Dollar Marke übersprungen werden. Allein für die USA werden dann mehr als 1 Billion Dollar KI-Investitionen prognostiziert. Diese Investitionen werden Auswirkungen haben. So berichtet der "Global Trends Report" aus dem Hause Mercer-Consulting, dass über 90 Prozent der C-Level Manager davon ausgehen, dass der zukünftige Einsatz von KI zur deutlichen Reduktion an Arbeitsplätzen und zu erheblichen organisatorischen Restrukturierungen führen wird.

Es verdichten sich zudem die Anzeichen, dass KI zum messbaren Produktivitätstreiber in Unternehmen wird. Insbesondere aus den USA, die bei der Entwicklung und Implementierung von KI, neben China, weltweit führend sind, kommen immer neue Meldungen hierzu: Software-Entwickler schreiben deutlich mehr Computer-Code in der gleichen Zeit, klassische Assistenz-Tätigkeiten...