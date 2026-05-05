Das Fraunhofer IAO hat in Kooperation mit der Ruhr-Universität Bochum und der MSB Medical School Berlin ein wissenschaftliches Modell für Werte im Arbeitskontext entwickelt. Es zeigt, welche Arbeitswerte in Deutschland dominieren, wie sich Werte auf das Arbeitsverhalten auswirken und wie Unternehmen diese Erkenntnisse für Führung und Kulturentwicklung nutzen können.
Die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der von mehreren strukturellen Entwicklungen gleichzeitig getrieben wird. Digitalisierung und der Einsatz Künstlicher Intelligenz, der demografische Wandel, die Frage nach Sinnhaftigkeit in der Arbeit und der Bedarf nach Nachhaltigkeit üben von vielen Seiten Druck auf Organisationen und Mitarbeitende aus. Führungskräften kommt in dieser Umgebung eine besondere Rolle zu: sie können ein Umfeld schaffen, in dem Teams und Organisationen zusammenfinden und gemeinsam die Anforderungen dieses Wandels bewältigen – auch in der digitalen Zusammenarbeit. Durch das Schaffen eines Wirgefühls können Führungskräfte effektiv auf sozialen Wandel und Anpassung an die veränderten Rahmenbedingungen hinwirken. Eine Grundlage dafür: Das Adressieren, was uns individuell ausmacht und den Kern unserer Identität bildet – unserer Werte.
Ein Modell für Werte im Arbeitskontext
In der Psychologie werden Werte beziehungsweise Arbeitswerte als Erwartungen be...
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