CHROs sind immer häufiger gefordert, die Kultur ihres Unternehmens glaubhaft, authentisch und zugänglich zu repräsentieren. Denn qualifizierte Mitarbeitende sind eine knappe Ressource. Sie zu gewinnen und zu binden, ist zur erfolgskritischen Variablen für Organisationen geworden. "Social CHROs" können dazu einen wesentlichen Beitrag leisten. Doch wie gelingt ein überzeugender Auftritt in den sozialen Netzwerken und Medien? Mit diesen Tipps.

1. Immer einem klaren Leitbild folgen

Kommunikation sollte auf sozialen Medien für alle Beteiligte einen Mehrwert erzeugen. Und Influencing ist in diesem Verständnis kein Selbstzweck. Top HR-Influencer wissen das und stellen ihre Social-Media-Kommunikation nicht nur in den Dienst einer kurzfristigen Kampagnenbotschaft oder einer rein persönlichen Profilierung, sondern immer auch in den der Vermittlung von Kultur und Werten des Unternehmens. Denn für Follower sind HR-Influencer das Unternehmen, für das sie sprechen. Vor dem Start der Social-Media-Kommunikation ist also die Ausgestaltung der "persönlichen HR-Kommunikationsmarke" ein Muss.

2. Die richtige Sprache sprechen!

Welche Themen und Positionen treiben die eigene Audience um? Auf welche Buzzwords und Hashtags springt sie an? Zahlreiche Tools können helfen, die richtigen Worte zu finden – also jene, die stärkere Reichweiten oder Reaktionen erzielen als ihre Synonyme. Es braucht aber gar nicht pauschal Tools. Bei der Formulierung der ei...