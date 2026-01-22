Wie Führungskräfte psychologische Sicherheit fördern können

Hybrides Arbeiten hat die Spielregeln für Teamdynamik verändert. Was in Präsenz funktioniert, versagt im digitalen Raum häufig. Psychologische Sicherheit wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor – aber sie entsteht nicht automatisch durch Videokonferenzen und Slack-Channels. Worauf Führungskräfte achten müssen.
"Fehlende psychologische Sicherheit ist der Pain Point Nummer eins in vielen Teams", sagt Karin Volbracht, Coach aus Hamburg über ihre Erfahrung in verschiedenen Großunternehmen. Und dabei ist das Konstrukt der psychologischen Sicherheit ein wichtiger Faktor für die Zusammenarbeit von Teams – gerade in virtuellen Welten.
Psychologische Sicherheit und Virtualitätsparadox
Unbeabsichtigt erforschte Professorin Ina Goller, Leitung EMBA Innovation & Business Creation an der Fachhochschule Bern, die Nebenwirkungen des mobilen Arbeitens auf Teams, als sie ein Forschungsprojekt begann und die Coronapandemie ausbrach, sodass die untersuchten 50 Teams auf einmal im Homeoffice saßen. Die Forschungsergebnisse fasst sie als "Virtualitätsparadox" zusammen: Das hybride Arbeiten wirkt sich negativ auf die psychologische Sicherheit aus, aber eine hohe psychologische Sicherheit verbessert das hybride Arbeiten. "Daher ist es wichtig, in psychologische Sicherheit zu investieren, wenn das Team hybrid arbeit...
-
Die besten Business Schools für Master in Management
60
-
Wenn KI das Coaching übernimmt
52
-
Microlearning: Definition, Beispiele und Mehrwert für Unternehmen
38
-
Die verschiedenen Führungsstile im Überblick
32
-
Psychologische Sicherheit: Erfolgsfaktor für Teamerfolg jenseits der Teamzusammensetzung
281
-
Nicht jeder Change ist eine Transformation
26
-
Mini-MBA: Gut und günstig, aber weniger wertvoll
25
-
MBAs zum Schnäppchenpreis
23
-
Skill Management heißt Fähigkeiten identifizieren, einsetzen und entwickeln
21
-
Die Nachfrage nach Executive Education nimmt zu
20
-
Initiative fordert Reform des Fernunterrichtsschutzgesetzes
21.01.2026
-
Weiterbildung wirksam machen
14.01.2026
-
Podcast Folge 71: Marktentwicklung Corporate Learning
13.01.2026
-
Die Gefühle bei der Machtübergabe
08.01.2026
-
Die Struktur- und Kulturentwicklung verzahnen
05.01.2026
-
Weniger Beschäftigte bilden sich weiter: Das sind die Gründe
02.01.2026
-
Mit Virtual Reality wird der Lernerfolg sichtbar
24.12.2025
-
Transfernachhilfe für Trainerinnen und Trainer
17.12.2025
-
Podcast Folge 70: Wie führe ich mich selbst als Führungskraft?
16.12.2025
-
"Durch KI droht kognitive Entwöhnung"
11.12.2025