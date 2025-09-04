Julia Baier
Stell­ver­tretende Vorsitzende des Münchener Bildungs­forums e.V.
Dr. Kai Liebert
Vorstand Münchener Bildungsforum
Disruptionsradar für Corporate Learning
Infografik
Bild: Münchener Bildungsforum Der Disruptionsradar entstand in einem intensiven Workshopprozess beim Münchener Bildungsforum im Mai 2025.

Studien über die Trends beim Lernen gibt es einige. Aber sie sagen mehr über gefragte Lernformate und Technologien aus als über echte Umbrüche in der Lernwelt. Diese Lücke wollen die Lernexperten und -expertinnen vom Münchener Bildungsforum mit dem Disruptionsradar schließen.

Die folgende Szene kommt vielen L&D-Verantwortlichen bekannt vor: Gerade hat man die Digitalisierungsstrategie überarbeitet, da macht ein neues KI-Tool alle Pläne obsolet, geopolitische Unsicherheiten erschweren selbst mittelfristige strategische Überlegungen, Unsicherheit und Angst machen sich breit. Die nächste Generation von Mitarbeitenden – die "AI Natives" – definiert die Spielregeln neu. Und während noch über Homeoffice-Lernformate diskutiert wird, stehen bereits neue immersive Lerntechnologien vor der Tür, die das betriebliche Lernen an sich revolutionieren.

Zwar sind Trendanalysen für betriebliches Lernen seit Langem verfügbar, aber sie greifen meist zu kurz. Sie erfassen aktuelle Entwicklungen, aber nicht die disruptiven Wendepunkte, die ganze Branchen und Arbeitsweisen über Nacht verändern können. Was Corporate Learning braucht, ist ein Frühwarnsystem für mögliche Disruptionen – einen Radar, der nicht nur zeigt, was kommt, sondern auch, wann es kritisch wird.

Genau das haben 90...

Schlagworte zum Thema:  Personalentwicklung, Transformation, Künstliche Intelligenz (KI), E-Learning, Lernmethoden
