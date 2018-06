Peter Körner Bild: privat

Dr. Peter Körner hat sich von der Baumann Unternehmensberatung als Senior Partner verpflichten lassen. Er war zuletzt Leiter des Global Competence Centre Human Resources Development (CC HRD) der Deutschen Telekom in Bonn und mitverantwortlich für die Personalentwicklung im Konzern.

In den vergangenen 15 Jahren hatte Körner (48) verschiedenste Managementpositionen bei der Telekom verantwortet. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Wirtschafts-, HR- sowie IT-Beratung in den Branchen Telekommunikation, IT, Banken und Industrie. Seit 2012 hat Körner zudem einen Lehrauftrag an der RheinMain Hochschule Wiesbaden für Organizational Development und Leadership im Master Studiengang Media and Design Management. Er ist zudem Autor diverser Fachbücher.

Die Baumann Unternehmensberatung unterstützt mittelständische Unternehmen, Konzerne und öffentlich-rechtliche Organisationen bei der Besetzung von Top-Führungspositionen im In- und Ausland.