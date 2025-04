Angelika Kambeck wird Personalchefin bei Thyssenkrupp Marine Systems. Eefje Pompen geht als CHRO zu Enercity. Joana Bätz rückt in den Rhenus-Vorstand auf. Und Personalvorständin Ariane Reinhart verlässt Continental vorzeitig – Ulrike Hintze wird ab Juli übernehmen.

Zum 1. Juni 2025 wird Angelika Kambeck bei Thyssenkrupp Marine Systems als Chief Human Resources Officer (CHRO) und Arbeitsdirektorin antreten, wie das Unternehmen mitteilte. Sie wurde im April zur Nachfolgerin von Bernd Hartmann bestellt. Zuletzt war Kambeck als selbstständige HR-Advisor, Beraterin und Coach tätig.

Bild: Thyssenkrupp Marine Systems Angelika Kambeck

Eefje Pompen wird CHRO bei Enercity

Der Aufsichtsrat der Enercity AG hat Anfang April Eefje Pompen zur neuen Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bestellt. Sie wird am 1. August 2025 als Chief Human Resources Officer (CHRO) die Nachfolgerin von Dirk Schulte, der das Unternehmen bereits Ende 2024 verlassen hat. Er ist seit dem 1. Januar 2025 Personalvorstand und Arbeitsdirektor bei Thyssenkrupp Steel Europe. Pompen (vormals: Eefje Dikker) kommt von der Mercedes Benz Group zu Enercity.

Continental-Personalchefin Ariane Reinhart geht

Dr. Ariane Reinhart, seit mehr als zehn Jahren Vorständin für Human Resources (HR) und Nachhaltigkeit sowie Arbeitsdirektorin bei der Continental AG, legt im Zuge der Neuaufstellung des Konzerns das Mandat vorzeitig zum 30. Juni 2025 nieder. Das teilte das Unternehmen am 8. April 2025 mit. Chief Executive Officer (CEO) Nikolai Setzer wird von Reinhart das Ressort Nachhaltigkeit zusätzlich zu seiner Verantwortung für die Bereiche IT und Kommunikation übernehmen.

Joana Bätz wird Vorstandsmitglied der Rhenus Gruppe

Mit Wirkung zum 1. April 2025 hat die Rhenus Gruppe aus den eigenen Reihen Dr. Joana Bätz in den Vorstand berufen. Sie wird die gruppenübergreifenden Bereiche HR, Nachhaltigkeit und Compliance vertreten. Bätz stieg schnell in globale Führungspositionen auf, bevor sie 2022 zur Group Chief Human Resources Officer (CHRO) ernannt wurde.

Bild: Rhenus/John M. John Joana Bätz

Wechsel im Personalvorstand bei R+V Versicherungen

Volker Buchem wurde zum neuen Vorstand Personal und Konzerndienstleistungen bei der R+V Versicherung bestellt. Er tritt zum 1. Juli 2025 die Nachfolge von Julia Merkel an, die den Vertrag nach mehr als zehn Jahren im Konzernvorstand nicht verlängern wird. Sie werde das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen, hieß es. Buchem war zuletzt Culture and Transformation Officer (CTO) bei R+V.

Ulrike Hintze wird neue Arbeitsdirektorin bei Continental

Als neue Arbeitsdirektorin und verantwortlich für HR wurde Ulrike Hintze als Nachfolgerin von Ariane Reinhard zum 1. Juli 2025 in den Vorstand berufen – die Personalleitung im Unternehmensbereich Tires soll sie in Personalunion weiterführen. Hintze ist seit mehr als fünf Jahren in unterschiedlichen Positionen bei Continental tätig.

Bild: Continental AG Ulrike Hintze

Valérie Schelker wechselt zur Migros-Gruppe

Die bisherige Leiterin des Bereichs Human Resources (HR) bei der Schweizerischen Post, Valérie Schelker, wird im November 2025 bei der Migros-Gruppe als Personalchefin anfangen, wie im April 2025 bekannt wurde. Als Leiterin des Departements Human Resources Management (HRM) wird sie zudem Mitglied der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes. Schelker verantwortet seit 2017 als Mitglied der Konzernleitung das HR bei der Post mit rund 45.000 Mitarbeitern.

Neue Vice President Human Resources bei Rohde & Schwarz

Seit Kurzem ist Dr. Mihaela Seidl Executive Vice President Human Resources bei Rohde & Schwarz und Mitglied der Geschäftsleitung des Konzerns. Sie folgt auf Holger Schötz, der innerhalb der Geschäftsleitung den Bereich Operations übernommen hat. Seidl kommt von der BayWa r.e. AG, wo sie seit 2023 Chief Financial Officer (CFO) war.

Christian Kalusche wird Kaufland-Personalvorstand

Kaufland hat Christian Kalusche zum neuen Personalvorstand ernannt, wie das Unternehmen Ende April mitteilte. Er folgt auf Evelyn Opel, die das Unternehmen verlässt. Sie hatte das Vorstandsressort Personal im November 2022 übernommen. Kalusche ist seit dem Jahr 2018 im Unternehmen und arbeitete zuletzt als Geschäftsleiter Verwaltung.

Bild: Kaufland Christian Kalusche

TechniData IT mit neuer Personalleiterin

Katharina Devaux hat am 1. April 2025 die Position der Personalleitung bei der TechniData IT AG übernommen. Sie leitete zuletzt die Abteilung People & Culture bei Conscia Deutschland.

Marantec: Almut Rademacher leitet People & Culture

Almut Rademacher hat vor Kurzem bei der Marantec Group die Verantwortung für People, Culture & Nachhaltigkeit als Mitglied im Management Board übernommen. Sie war zuvor für Owl Maschinenbau tätig, zuletzt als Geschäftsführerin.

Neue Personaldirektorin bei der Sparkasse HRV

Ellen Zimmermann folgt bei der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Sparkasse HRV) als Personaldirektorin auf Ralf Wienold, der zum 1. Mai 2025 in den Ruhestand tritt. Er hat den Bereich seit 2008 geleitet. Für Zimmermann ist der Personalbereich Neuland. Vor ihrem Wechsel zur Sparkasse HRV war sie zuletzt als Direktorin Interne Revision bei der Sparkasse Düren tätig.

Oberhausen: Britta Costecki übernimmt Personalbereich

Britta Costecki hat am 7. April 2025 die Leitung des Bereichs Personal und Organisation in Oberhausen übernommen. Sie war zuvor bei der Stadt seit 2012 Gleichstellungsbeauftragte und ab 2016 für das Ressort Chancengleichheit verantwortlich. Costecki folgt auf Achim Kawicki, der in den Ruhestand geht.

Neuer Dezernent für Personal bei der Stadt Marl

Thomas Richter ist seit dem 1. April 2025 Dezernent für Personal, Organisation, Ordnung und Feuerwehr im Verwaltungsvorstand der Stadt Marl. Er folgt auf Michael Bach, der Ende des Monats in den Ruhestand geht.

Vogel Communications: Neue Group Director HR

Anja Rausch ist seit Kurzen als Group Director Human Resources (HR) bei der Vogel Communications Group tätig. Die Position wurde neu geschaffen. Rausch ist damit auch für das People & Culture-Team verantwortlich. Zuvor war Rausch Head of HR bei Ososoft.

P4 Career Consultants: Bernd Fricke ist Partner

Bernd Fricke, Experte für die Karriereentwicklung und Platzierung von Führungskräften sowie die Begleitung von Veränderungsprozessen in mittelständischen Unternehmen und Konzernen, ist seit April 2025 Partner bei P4 Career Consultants. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung, zuletzt unter anderem bei Rochus Mummert und Kienbaum.

Ingrid Maaß verstärkt Stella Circle als Navigatorin

Ab Mai 2025 verstärkt Ingrid Maaß die Beratungsagentur Stella Circle als neue Navigatorin, wie Ende April mitgeteilt wurde. Sie berät Entscheider auf C-Level. Maaß hat eine eigene Beratungsfirma und ist Aufsichtsrätin beim Hightech-Dienstleister IABG. Sie ist engagiert sich außerdem in der Initiative "FidAR – Frauen in die Aufsichtsräte".

Topos-Personalberatung gewinnt Alexander Rahl

Alexander Rahl verstärkt seit Kurzem das Hamburger Team der Topos-Personalberatung. Ein Fokus liegt auf der Beratung mittelständischer und familiengeführter Industrie- und Handelsunternehmen. Rahl hat 30 Jahre HR-Erfahrung, auch als Gründer und Geschäftsführer der HR Management Consultants GmbH.

Neue Personalagentur Nexlevel in Berlin gegründet

Ilias Thier, Co-Founder & Senior Recruiting Executive, und Marcel Willms, Co-Founder & Managing Director, haben die Recruiting-Agentur "mit Cultural Fit Fokus" Nexlevel in Berlin gegründet. Thier bringt jahrelange Agenturerfahrung mit – von Startups über Mittelstand bis zu Konzernen. Willms hat unter anderem Marketing- und Vertriebsteams für Opel, Saab, Chevrolet und internationale Tech-Plattformen aufgebaut. Nach Führungsrollen bei General Motors und Groupon beriet er Volkswagen für DDB. 2016 gründete Willms die Agentur qwp, wo er seitdem Marketing & Vertrieb leitet.