Ina Bourmer verstärkt seit dem 1. Juni als Leiterin Personalmarketing und Recruiting das HR-Team von Microsoft Deutschland in Unterschleißheim. Sie folgt auf Georg Bachmaier, der das Unternehmen verlassen hat. Sie kommt von der Deutschen Telekom.

Bei der Deutschen Telekom in Bonn hatte Bourmer seit dem Jahr 2009 das Recruiting verantwortet. Davor war sie unter anderem als Gesellschafterin in einer auf IT spezialisierten Personalberatung und als Recruiting-Managerin bei Dell tätig.

Bei Microsoft Deutschland verantwortet sie die Personalakquise, vom talentierten Nachwuchs bis zur oberen Führungsetage und berichtet direkt an Brigitte Hirl-Höfer, Director Human Resources der Microsoft Deutschland GmbH. Zu ihren Aufgaben zählt dabei auch die Weiterentwicklung von Microsoft als attraktiver Arbeitgeber.