Inken Gallner steht seit kurzem an der Spitze des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt.

Bild: Bundesarbeitsgericht Inken Gallner steht seit kurzem an der Spitze des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt.

Das Bundesarbeitsgericht hat eine neue Präsidentin. Inken Gallner, Vorsitzende Richterin des BAG, folgt auf Ingrid Schmidt, die sich nach 16-jähriger Amtszeit in den Ruhestand verabschiedet hat.

Inken Gallner ist seit dem 24. Januar 2022 neue Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts (BAG). Sie folgt auf Ingrid Schmidt, die im Oktober 2021 nach 16-jähriger Amtszeit in den Ruhestand getreten ist. (Lesen Sie mehr dazu in unserer News: Abschied nach 16 Jahren).

Die 57-jährige Juristin ist damit die zweite Frau an der Spitze des obersten deutschen Arbeitsgerichts. Die in Calw, Baden-Württemberg, geborene Arbeitsrechtsexpertin ist bereits seit 14 Jahren als Richterin am Bundesarbeitsgericht in Erfurt tätig. Seit Herbst 2017 war sie Vorsitzende des Zehnten Senats, der unter anderem für Sondervergütungen aller Art, Zuschläge und Zulagen zuständig ist.

Zwischenzeitlich war Inken Gallner beurlaubt und leitete in der Zeit von Juli 2014 bis Juni 2016 als Ministerialdirektorin das Justizministerium Baden-Württemberg.





Das könnte Sie auch interessieren:

Personalie Bundesarbeitsgericht: Abschied nach 16 Jahren

HR-Szene: Wichtige Personalwechsel im Jahr 2021