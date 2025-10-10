Human Works Konferenz mit Preisverleihung "CHRO of the Year"

"Zeitenwende für HR" ist das Thema der diesjährigen Human Works Konferenz, die am 13. November in München stattfindet und die Zukunft der Arbeit sowie der HR-Funktion in den Fokus nimmt. Ein Highlight zum Ende der Veranstaltung ist die Auszeichnung des/der "CHRO of the Year 2025" durch das Personalmagazin und Kooperationspartner Mercer.

Auch das Jahr 2025 lässt Unternehmen und HR keine Zeit zum Durchatmen: Das Ringen um die Produktivität schafft Kosten- und Veränderungsdruck. Künstliche Intelligenz ist ein Teil der Lösung, aber eben nur ein Teil. HR muss jetzt seinen Beitrag zu Transformation und Restrukturierung leisten und Arbeit neu gestalten.

Austausch zur Zeitenwende für HR

Mercer stellt diese Zeitenwende in den Mittelpunkt der Konferenz "Human Work/s 2025", die am 13. November in den Design Offices in München stattfindet. Die Fachveranstaltung für strategisches HR-Management lädt Personalverantwortliche ein, sich zu wirkungsvollen Lösungen und neuen Ansätzen auszutauschen. Die Best Practices, Keynotes und Panels widmen sich in diesem Jahr den Fragen: Wie sieht eine Performance-Kultur aus, die Produktivität und Nachhaltigkeit verbindet? Wie wird Arbeit neu gestaltet und welche Skills braucht es dazu? Was bedeutet New Work in Zeiten von KI?

Teilnehmende können sich auf prominente Speakerinnen und Speaker freuen. Unter anderem gibt Thomas Kreiter, Geschäftsführer Operative Services GmbH und ehemaliger Personalleiter der ÖBB Infrastruktur, unter dem Titel "HR als Hüter unternehmerischer Vernunft" Einblicke in das Personalmanagement des österreichischen Unternehmens. Severine Fiegler von Infineon Technologies gibt in ihrem Vortrag ein Update zum aktuellen Stand der Möglichkeiten, die KI liefert, und berichtet, wie man Hürden auf dem Weg zu einer KI-Mensch-Partnerschaft überwinden kann.

Hier erfahren Sie mehr zum Programm von "Human Work/s 2025".

Preisverleihung "CHRO of the Year 2025"

Als Highlight zum Ende der Konferenz wird der/die "CHRO of the Year 2025" bekannt geben. Das Personalmagazin und Kooperationspartner Mercer vergeben den Publikumspreis seit 2019 jährlich an herausragende Top-Manager und Top-Managerinnen in HR. In diesem Jahr waren nominiert: Charlotte Beissel von den Stadtwerken Düsseldorf, Sylvia Borcherding von 50 Hertz Transmission, Bettina Dietsche von der Allianz Gruppe, Markus Fink von Infineon, Sophie von Saldern von Covestro und Jenny Zeller-Grothe von den Berliner Verkehrsbetrieben.

Mehr als 9.000 Leserinnen und Leser haben 2025 an dem Online-Voting teilgenommen und "ihren" oder "ihre" CHRO of the Year gewählt. Vorjahressiegerin Judith Wiese wird auf der Konferenz "Human Work/s" eine Laudatio halten, anschließend stellt sich der/die frisch gekürte "CHRO of the Year 2025" in einem Live-Interview den Fragen der Personalmagazin-Redaktion.

Hier können Sie sich zur Konferenz "Human Work/s 2025" inklusive Preisverleihung anmelden.



