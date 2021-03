Dialogreihe des BMAS zur Basisarbeit

Bild: Corbis Basisarbeiten wie beispielsweise im Versandlager gelten als die übersehenden Tätigkeiten, derweil kommt kaum eine Branche ohne sie aus.

Millionen von Beschäftigten verrichten einfache Tätigkeiten bei Lieferdiensten, in der Gastronomie, am Band oder in der Reinigung, sie fühlen sich nicht wertgeschätzt und schlecht bezahlt. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales fasst diese Jobs unter dem Begriff der Basisarbeit zusammen und startet am 16. März 2021 eine öffentliche Dialogreihe, die das Personalmagazin als Medienpartner unterstützt.