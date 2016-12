25.05.2012 | Personalie

Andrea Erbacher

Bild: UniCredit Bank AG

Seit Kurzem ist Andrea Erbacher Head of Human Resources der Division Corporate & Investment Banking Germany bei der Uni Credit Bank AG in München. Sie folgt auf Oliver Simon.

Erbacher übernimmt diese Aufgabe zusätzlich zu ihrer Rolle als Head of Global HR Business Partner der Global Product Factory Financing & Advisory der Uni Credit S.p.A, Zweigniederlassung München. Zuvor war die 42-Jährige in verschiedenen Personal-Funktionen in der Bayerischen Vereinsbank AG, HypoVereinsbank AG und deren Asset-Management-Tochter tätig.

Erbacher ist in Deutschland für zirka 3.000 (international zusätzlich etwa 1.000) Mitarbeiter verantwortlich. Sie berichtet an Michael Hinssen, Head of HR für die Uni Credit Bank AG und Head of HR für die Division Corporate & Investment Banking der Uni Credit S.p.A. in Personalunion.