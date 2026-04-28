Wie Zertifikatskurse Führungskräfte gezielt weiterbilden

Die Anforderungen an Führungskräfte werden immer komplexer. Hochschulen reagieren darauf mit flexiblen Weiterbildungsformaten wie kompakten Zertifikats­kursen. Drei Beispiele zeigen, wie diese auf­gebaut sind und welche Themen sie in den Mittelpunkt stellen.

Technologische Umbrüche, digitale Transformation, geopolitische Unsicherheiten und steigende Anforderungen an die Zusammenarbeit verändern den Führungsalltag spürbar. Gefragt sind nicht nur Fachwissen und Erfahrung, sondern vor allem Orientierung, Entscheidungsfähigkeit und die Fähigkeit, Komplexität einzuordnen. Gleichzeitig fehlt vielen Führungskräften im Berufsalltag die Zeit für längere Weiterbildungsformate. Hochschulen bieten ihnen vor allem mit akademischen Zertifikatskursen die Option, ihr Fachwissen zu aktualisieren und ihre Kompetenzen zu erweitern.

Zertifikatskurse als neues Format

Zertifikatskurse haben sich in der Führungskräfteentwicklung als eigenständiges Format etabliert. Sie reagieren auf den Bedarf nach gezielter, zeitlich begrenzter Weiterbildung, die sich mit einer aktiven Führungsrolle vereinbaren lässt. Auch aus Sicht der Hochschulen gewinnen diese Formate an Bedeutung. "Zertifikatskurse bieten eine praxisnahe Alternative zu MBA- und Masterprogrammen", sagt Bernhard Knoll-Tudor, Direktor der Executive Education an der Hertie School. Sie seien kürzer, modularer und vor allem auch für diejenigen geeignet, die nicht für längere Zeit aus ihrer beruflichen Rolle aussteigen können.

Auch Mandy Hübener, Director Executive Education an der ESMT Berlin, beobachtet, dass neben längeren Weiterbildungsprogrammen, die zu Studienabschlüssen führen, zunehmend kurze, flexible Angebote wie akademische Zertifikatskurse nachgefragt werden. "In einem zunehmend kompetitiven Umfeld ermöglichen solche Zertifikate zudem, den Erwerb zusätzlicher Kompetenzen in vergleichsweise kurzer Zeit formell zu dokumentieren und für die berufliche Weiterentwicklung nutzbar zu machen." Sie hebt hervor, dass diese Weiterbildungen nicht nur für die individuelle berufliche Weiterentwicklung relevant sind; sie können auch Unternehmen dabei unterstützen, regulatorische Anforderungen durch den Nachweis entsprechender Kompetenzen zu erfüllen.

Executive-Programme an Business Schools sind laut Hübener in der Regel stärker empirisch fundiert, strategischer und gezielter auf Führungskräfte zugeschnitten als klassische Management­trainings, die stärker operativ ausgerichtet seien. So schlagen Zertifikatskurse die Brücke zwischen wissenschaftlicher Tiefe und dem Arbeitsalltag von Führungskräften, wie es auch die Technische Universität München (TUM) am Campus Heilbronn in einem Statement auf Anfrage der Redaktion betont: Gerade in Zeiten schnellen Wandels benötigen Führungskräfte demnach gezielte Weiterbildung, die aktuelle Forschungsergebnisse in die Praxis überträgt.

Führen in Zeiten von Transformation und Technologie

Die Weiterbildungsangebote der TUM am Campus Heilbronn richten sich vor allem an Fach- und Führungskräfte aus der Region Heilbronn-Franken, die Verantwortung tragen und vor konkreten Veränderungsaufgaben stehen. Teilnehmende kommen laut Angabe der Universität häufig aus Geschäftsführungen, Bereichs- und Abteilungsleitungen oder aus Funktionen mit Gestaltungsauftrag – etwa dann, wenn digitale Transformationsprojekte anstehen, neue Technologien wie Künstliche Intelligenz eingeführt werden oder sich Anforderungen an Führung und Zusammenarbeit verändern.

In den Weiterbildungen geht es darum, Beurteilungs- und Entscheidungskompetenz bei komplexen Themen sowie ein grundlegendes Verständnis für technologische Entwicklungen zu vermitteln – insbesondere die Fähigkeit, Transformationsprozesse nachhaltig umzusetzen und Mitarbeitende mitzunehmen. "Es geht nicht nur um die Einführung neuer Tools, sondern auch um Akzeptanz und Veränderungsbereitschaft", heißt es in dem Statement der Universität. "Führungskräfte müssen künftig vor allem Orientierung bieten. Und sie sollten Entwicklungen frühzeitig erkennen und einordnen können."

Charakteristisch für die Angebote der TUM ist ihr interdisziplinärer Ansatz an der Schnittstelle von Management, Technologie und Wirtschaftsinformatik. Zugleich sind sie im regionalen Kontext des Bildungscampus Heilbronn verankert, der mit seiner Nähe zu Unternehmen der Region als Bindeglied zwischen Wissenschaft und Praxis fungiert. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in die aktuelle Forschung, arbeiten aber auch mit konkreten Anwendungsbeispielen aus dem eigenen Unternehmenskontext und profitieren vom Austausch untereinander. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden in Gruppenarbeiten aufgegriffen, durch Reflexionsphasen eingeordnet und in konkrete Transferaufgaben für den beruflichen Alltag überführt. Die Nähe zu wissenschaftlicher Expertise und zur Unternehmenspraxis ermöglicht dabei sowohl offene Weiterbildungsangebote als auch passgenaue, unternehmensspezifische Formate.

Strategische Orientierung – auch rund um KI

Die ESMT Berlin adressiert mit ihren Zertifikatsangeboten unterschiedliche Karrieresituationen von Führungskräften. So richtet sich das "Postgraduate Diploma in Management" an eine breite Zielgruppe von angehenden bis hin zu erfahrenen Führungskräften in unterschiedlichen beruflichen Situationen. Als modular aufgebautes Programm erlaubt es den Teilnehmenden, individuelle Schwerpunkte zu setzen und die Weiterbildung an 18 Programmtagen innerhalb von 30 Monaten zu absolvieren. Im Zentrum stehen Führung und General Management, ergänzt durch wählbare Vertiefungen in Leadership und Change, Corporate Governance, Analytics und Künstliche Intelligenz, Innovation und digitale Transformation sowie Strategie, Finanzen oder Verhandlungsführung.

Deutlich spezifischer ist das "AI Executive Certificate" ausgerichtet. Es wendet sich an Managerinnen und Manager mit einigen Jahren Führungserfahrung, die in ihrer Organisation maßgeblich in die KI-Strategie und Implementierung in ihrem Bereich oder Unternehmen involviert sind. Es kann in mindestens sechs Tagen über einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten erworben werden. "Typischerweise kommen die Teilnehmenden zu uns, um den Anforderungen einer solchen Rolle bestmöglich gerecht zu werden oder um einen entsprechenden Karriereschritt vorzubereiten", berichtet Mandy Hübener. Inhaltlich geht es in erster Linie um den strategischen Umgang mit Künstlicher Intelligenz: Die Teilnehmenden befassen sich mit Funktionsweisen, Möglichkeiten und Grenzen von KI ebenso wie mit ethischen und regulatorischen Fragestellungen. Darauf aufbauend steht die Frage im Fokus, wie sich KI in bestehende Organisationen integrieren lässt und wie sich KI-Projekte von der Idee bis zur skalierbaren Umsetzung steuern lassen. Wählbare Vertiefungen reichen von Innovation und Implementierung bis hin zum strategischen Einsatz von Daten.

Beide Zertifikate sind überwiegend als Präsenzformate konzipiert und folgen einem strukturierten didaktischen Ansatz. Interaktive Impulse, Reflexionsphasen, Peer-Austausch sowie Workshops und Gruppenarbeiten sollen sicherstellen, dass die Inhalte nicht abstrakt bleiben, sondern auf den eigenen Führungsalltag bezogen werden können. Je nach Ausgestaltung werden die Programme durch Coaching-Elemente ergänzt. Die modulare Struktur ist dabei bewusst so angelegt, dass sich die Teilnahme mit einer aktiven Führungsrolle vereinbaren lässt.

Rückmeldungen von Teilnehmenden zeigen, dass sie vor allem die unmittelbare Anwendbarkeit der Inhalte schätzen: Führungskräfte berichten laut Hübener, dass sie durch den Austausch mit ihren Peers, konkrete Fallbeispiele und praxiserprobte Frameworks neue Sicherheit in strategischen Entscheidungen gewonnen haben. Damit positionieren sich die ESMT-Zertifikate weniger als reine Methodenprogramme, sondern als Weiterbildungsangebote, die strategische Orientierung und Entscheidungskompetenz in den Mittelpunkt stellen.

Kompetenzen für das dynamische Umfeld

Die Hertie School verfolgt wiederum einen weiteren Schwerpunkt: Die akademischen Zertifikatsangebote richten sich an erfahrene Führungskräfte sowie Managerinnen und Manager aus dem öffentlichen Sektor, der Politik, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft. "Teilnehmende kommen häufig zu uns, wenn sie vor neuen beruflichen Herausforderungen stehen, neue Verantwortung in komplexen, intersektoralen Kontexten tragen oder ihre Karriere vorantreiben wollen", berichtet Bernhard Knoll-Tudor. Viele Teilnehmende nutzen dafür Weiterbildungsbudgets ihrer Organisationen, welche die Programme oft vollständig finanzieren.

Inhaltlich liegt der Schwerpunkt auf Führung in Gover­nance-­Kontexten. Die Kurse greifen Themen wie Strategieent­wicklung, Entscheidungsfindung, Change-Management und digitales Transformationsverständnis auf; Kompetenzen, die insbesondere dort gefragt sind, wo politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Logiken zusammenwirken. Aktuell verzeichnet die Hertie School eine besonders hohe Nachfrage nach Angeboten zu Impact-Evaluierung, Verhandlungsführung, Szenario-Building und Adaptive Leadership – also nach Fähigkeiten, die Führung in unsicheren und dynamischen Umfeldern unterstützen.

Die Programme kombinieren dabei überwiegend präsenzbasierte Seminare mit Fallstudien, Praxisimpulsen, Gruppenarbeit und kollegialer Reflexion. Die Zertifikate bestehen aus drei Seminaren und einem zusätzlichen Skills-Kurs mit einer Gesamtdauer von neun bis zehn Tagen. Sie können innerhalb von zwei Jahren absolviert werden. Die modulare Struktur ermöglicht es den Teilnehmenden, Weiterbildung und berufliche Verantwortung flexibel miteinander zu verbinden. Als besonderer Mehrwert nennen die Teilnehmenden häufig die Zusammensetzung der Lerngruppen: "Hier kommen Studierenden aus unserem Executive-Master-Programm mit Praktikern zusammen, die oft noch Vollzeit arbeiten. Dies führt zu einem bereichernden Austausch", sagt Knoll-Tudor. Viele Teilnehmende berichten, dass sie konkrete Fragestellungen aus ihrem Arbeitsalltag in die Kurse einbringen können und im Dialog mit anderen Führungskräften neue Lösungsansätze entwickeln – nicht zuletzt durch die Erfahrungen der Gruppe selbst.

Was Führung heute bedeutet

Die vorgestellten Zertifikatsangebote machen deutlich, wie stark sich das Verständnis von Führung verändert hat. "Für Führungskräfte rückt zunehmend die Fähigkeit in den Mittelpunkt, technologische Kompetenz mit ausgeprägten menschlichen Fähigkeiten zu verbinden", beobachtet Mandy Hübener. Neben einem fundierten Verständnis dafür, neue Technologien wie KI in die Wertschöpfung von Unternehmen zu übersetzen, würden auch klassische Führungsqualitäten an Bedeutung gewinnen: "Dazu gehört kritisches und werteorientiertes Denken, Empathie und emotionale Intelligenz, die Fähigkeit, Menschen zu inspirieren und zu motivieren, sowie Kommunikation und Zusammenarbeit." Bernhard Knoll-Tudor prognostiziert außerdem, dass für die Zukunft Kompetenzen wie adaptive Führung, strategische Entscheidungsfähigkeit, digitale Transformationserfahrung, Netzwerk- und Systemdenken sowie Verantwortung in komplexen Governance-Kontexten immer wichtiger werden.

Essenziell für Führungskräfte sind heute also weniger einzelne Methoden oder Führungsstile als vielmehr die Fähigkeit, in komplexen und unsicheren Situationen Orientierung zu geben, Entwicklungen einzuordnen und Entscheidungen zu treffen. Akademische Zertifikatskurse setzen genau hier an. Sie vermitteln kein standardisiertes Führungsrezept, sondern stärken Orientierungs-, Bewertungs- und Reflexionskompetenzen. Als individualisierbare Angebote ergänzen sie klassische Studiengänge und Managementprogramme und ermöglichen es Führungskräften, sich gezielt weiterzuentwickeln, ohne den beruflichen Kontext zu verlassen. Damit werden sie zu einem wichtigen Instrument, um Führung nicht nur neu zu erlernen, sondern kontinuierlich weiterzuentwickeln.





Dieser Beitrag ist erschienen in neues lernen, Ausgabe 2/2026, das Fachmagazin für Personalentwicklung. Sie finden weitere Inhalte zu diesem Beitrag ebenso wie weitere Artikel zum Thema im Heft, im Digitalmagazin und in der App Personalmagazin - neues lernen.





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