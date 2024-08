New Work will überkommene Regeln abschaffen und einen tiefgreifenden Wandel der Arbeitswelt geprägt durch neue Arbeitsformen wie agiles Arbeiten, flexible Arbeitszeitmodelle oder hybrides Arbeiten herbeiführen.

Manches erscheint im Nachhinein nur als Mode. Grund genug sich zu fragen, wie tragfähig Managementkonzepte wirklich sind. Wie also verhält es sich mit New Work? Sieht New Work schon alt aus?

Auf die berechtigte Frage, ab wann New Work alt ist, kann man aus verschiedenen Perspektiven antworten. Die historische Antwort: Der Begriff New Work wurde von Bergmann in den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts geprägt. Bergmann suchte nach einem dritten Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus und entwarf eine Gesellschaftsutopie, die dazu führen sollte, dass Menschen durch Arbeit gestärkt werden. In Deutschland gelten Gegenstände ab 100 Jahren als Antiquität. Der Begriff New Work ist damit noch keine Antiquität, aber älter als die meisten New-Work-Beraterinnen und -Berater.

New Work ist alt und modern zugleich

Die vertriebliche Antwort: Viele New-Work-Beraterinnen und -Berater haben in den letzten Monaten ihren Profilslogan bei Linkedin verändert. Aus New-Work-Beratern sind nun KI-Experten geworden. Nach Corona und während einer wirtschaftlichen Krise scheint das Thema New Work für das Linkedin-Profil zu alt auszusehen. Dabei hatte Bergmann seine Ideen bei der Beobachtung der kriselnden amerikanischen Autoindustrie entwickelt. Der Begriff New Work ist ursprünglich in der Krise entstanden.

Die empirische Antwort: Im New-Work-Barometer 2023 haben wir die 613 Unternehmensvertreter befragt, wie viel Bedeutsamkeit das Thema New Work in den nächsten drei Jahren erhalten wird. Auf einer Skala von - 3 (deutlich weniger Bedeutsamkeit als bisher) bis + 3 (deutlich mehr Bedeutsamkeit als bisher) zeigte sich ein deutlich positiver Wert (M = 1,72). Darüber hinaus wurde dem Thema New Work ein relativ hohes Veränderungspotenzial zugeschrieben (M = 1,52). Empirisch scheint New Work somit nicht alt auszusehen.

Die unternehmerische Antwort: Versteht man New Work als Maßnahmen, die die äußere Komplexität der VUKA-Welt durch eine innere Komplexität der Organisationen spiegeln sollen, dann ist New Work aktueller als je zuvor. Die Umwelt für deutsche Unternehmen wandelt sich rasant, sodass New Work als ständiger Transformationsbegleiter einen zukünftigen Wettbewerbsvorteil darstellt.

Die psychologische Antwort: Versteht man New Work als Stärkung und damit als psychologisches Empowerment, dann ist New Work alt und modern zugleich. Die Empowerment-Facetten Sinn, Selbstbestimmung, Einfluss und Kompetenz repräsentieren grundlegende Bedürfnisse, die für Menschen seit Tausenden von Jahren wichtig sind. Gleichzeitig führt Empowerment zu mehr Proaktivität, psychischer Gesundheit und Innovation, was zentral für die Zukunft der Arbeit ist.





