26.01.2017 | Top-Thema Vergütung 2017

Unterschiedliche Vergütung nur aufgrund des Geschlechts will das neue Entgeltransparenzgesetz ausschließen.

2017 gelten neue Regeln in der Vergütung: Sowohl das Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern, kurz Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG) als auch die Anpassung der Institutsvergütungsverordnung (IVV) werden im Laufe des Jahres umgesetzt werden. Seit 11. Januar 2017 liegt zum Entgelttransparenzgesetz ein Kabinettsbeschluss vor. Zur Anpassung der Institutsvergütungsverordnung gibt es seit September 2016 einen Referentenentwurf der voraussichtlich im März 2017 in die neue Verordnung münden soll.

Kernpunkte des Entgelttransparenzgesetzes

Nach dem neuen Gesetzentwurf werden Unternehmen ab 200 Beschäftigten verpflichtet, einen individuellen Rechtsanspruch auf Informationen über ungerechte Bezahlung einzuführen, das bedeutet Arbeitnehmer in soclhen Firmen können von ihren Vorgesetzten künftig Auskunft über

1. die Kriterien und Verfahren für die Festlegung des eigenen Entgelts,

2. die Kriterien und Verfahren für die Festlegung des Entgelts einer Vergleichstätigkeit und deren Entgeltgruppe oder einer gleichwertigen Tätigkeit, die überwiegend von Beschäftigten des jeweils anderen Geschlechts ausgeübt wird und

3. den statistischen Median des monatlichen Entgelts einer Gruppe von mindestens fünf Beschäftigten des jeweils anderen Geschlechts, die die gleiche oder eine gleichwertige Tätigkeit nach Nummer 2 ausüben.

Die Konsequenzen für den Fall, dass der Arbeitgeber dem Auskunftsverlangen nicht nachkommen solte, sind in § 15 Entgelttransparenzgesetzes geregelt: "Unterlässt der Arbeitgeber die Erfüllung seiner Auskunftspflicht, trägt er im Streitfall

die Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen das Entgeltgleichheitsgebot im Sinne

dieses Gesetzes vorliegt.“ In tarifgebundenen und tarifanwendenden Unternehmen wenden sich die Arbeitnehmer mit ihrem Auskunftsverlangen direkt an den Betriebsrat.

Private Unternehmen einer Größe ab 500 Beschäftigten sind angehalten, regelmäßig Verfahren zur Herstellung der Entgeltgleichheit zu etablieren und auch darüber zu berichten.

Konsultationsentwurf Institutsvergütungsverordnung (IVV)

Am 10. August 2016 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Konsultationsfassung der Institutsvergütungsverordnung (IVV) veröffentlicht, die von einem Neuentwurf der Auslegungshilfe flankiert wird. Die Institutsvergütungsverordnung 3.0 gilt für alle Institute im Sinne des Kreditwesengesetzes.

Im Vergleich zur bisherigen Institutsvergütungsverordnung werden sich folgende Themen grundsätzlich ändern: