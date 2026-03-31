Die zwei Seiten von People Analytics

Wird People Analytics künftig dabei helfen, Organisationen leistungsfähiger und Arbeitsbedingungen besser zu machen sowie Karrierechancen fairer zu gestalten? Kann es zudem dazu beitragen, Entscheidungen schneller und sicherer zu treffen? Oder wird es zum Instrument der Mitarbeiterüberwachung, das Angst und Misstrauen schürt? Beide Szenarien liegen technologisch nicht weit auseinander. Es ist an der Zeit, die Weichen zu stellen.

Wie sieht People Analytics in fünf Jahren aus? Eine HR-Leitung, die auf Knopfdruck erkennt, wo kritische Skills fehlen, um die Business-Strategie erfolgreich umzusetzen. Welche Teams aus welchen Gründen überlastet sind. Wo Zusammenarbeit besonders gut gelingt und welche konkreten Maßnahmen – von Qualifizierung über Führung bis zur Organisationsanpassung – nachweislich Wirkung zeigen. Das führt messbar zu besserer Performance, höherer Mitarbeiterbindung und nachhaltiger Leistungsfähigkeit.

People Analytics wird zum Standard

Oder ein Alltag, in dem jeder Klick, jede Abwesenheit und jede Leistungsmessung erfasst, verknüpft und zu einem Bewertungssystem verdichtet wird. Dies führt zu einem Score, der automatisch über Karrierechancen, Bonus, Projektzugang oder sogar Trennung entscheidet. Technologisch liegen diese beiden Bilder gefährlich nahe beieinander. Wenn wir heute keine klaren Grenzen setzen, rutschen wir schneller, als uns lieb ist, von hilfreichen, ethisch verantwortbaren Insights in ein Klima aus Überwachung, Angst und Misstrauen.

In fünf Jahren werden People-Analytics-Systeme in den meisten Organisationen so selbstverständlich sein wie heute das HR-Core-System. Statt mühsam Berichte zusammenzutragen, erhalten HR und Business laufend entscheidungsrelevante Einblicke – etwa zu Fluktuationsmustern, zur Belastung von Teams und zur Qualität der Zusammenarbeit. Ergänzend zeigen Analysen auf, welche Maßnahmen Motivation, Leistungsfähigkeit und Bindung messbar stärken. Reporting ist weitgehend personalisiert und automatisiert. Wiederkehrende prädiktive Modelle sind etabliert und auf Skalierung ausgelegt: nicht mehr als einmalige "Data-Science-Experimente", sondern als robuste Services, zugeschnitten auf strategische Herausforderungen.

Wettbewerb gefährdet Ethik

Der Fokus verlagert sich von der Frage "Welche Daten haben wir?" hin zu "Welche Probleme lösen wir damit?". People Analytics ist fester Bestandteil der HR-Strategie und vollständig integriert in Business-Planung, Finanzen und Risikomanagement. Disziplinen wie People Analytics, Strategic Workforce Planning, Organisationsdesign, HR-Controlling und HR-Strategie werden in vielen Unternehmen zu einer gemeinsamen, strategischen Steuerungsfunktion zusammengewachsen sein.

Führungspersonen greifen direkt auf Dashboards und Interpretationshilfen zu, um Entwicklungen in ihren Teams frühzeitig zu erkennen und fundiert zu adressieren, statt Spezialanfragen an ein kleines Experten-Team zu richten. Dialogbasierte Analyse-Engines ermöglichen, datenbasierte Fragen direkt im Dialog zu stellen und kontextualisierte Antworten zu erhalten. Quantitative und qualitative Daten werden gezielt kombiniert, um Muster sichtbar zu machen und Handlungsoptionen abzuleiten. In naher Zukunft wird der Zugang zu People Analytics für deutlich mehr Unternehmen, insbesondere auch für KMU, einfacher, weil standardisierte Lösungen breiter verfügbar werden. Der bisherige "Dashboard-Flickenteppich" weicht integrierten Plattformen. Damit wächst aber nicht nur die analytische Reife, sondern auch der Druck, immer mehr Daten zu nutzen und immer schneller zu handeln. In diesem "Race to the top" geraten ethische Leitplanken, Datenschutz und der bewusste Umgang mit Grenzen leicht ins Hintertreffen – nicht zwingend aus böser Absicht, sondern aus Wettbewerbslogik und Effizienzdenken heraus.

Welche Rolle KI in People Analytics spielen wird

Nach Core-HR-Systemen, Dashboarding und spezialisierter People-Analytics-Software erreicht nun KI, inklusive generativer KI, den HR-Bereich. Aus Sicht von People Analytics ist KI dabei vor allem eines: ein leistungsfähiges Werkzeug und Beschleuniger, der Analysen erweitert und Entscheidungen unterstützt – kein Ersatz für People Analytics als strategische Disziplin.

KI-gestützte Analytik erkennt Muster in großen Datenmengen, unterstützt die Hypothesenbildung und macht komplexe Zusammenhänge schneller sichtbar. Simulations- und Szenariofunktionen erlauben es beispielsweise, unterschiedliche Skillsstrategien, Organisationsvarianten oder Kapazitäten durchzuspielen. Durch die Einbeziehung multimodaler Daten – etwa Text, Sprache oder Bild – erweitern sich die analytischen Möglichkeiten deutlich, gleichzeitig steigt die fachliche und methodische Komplexität.

Parallel sinkt die Einstiegshürde für Analysen spürbar: KI ermöglicht es auch dem Business, eigenständig Fragestellungen zu formulieren und Auswertungen zu erzeugen. Das eröffnet neue Chancen für Geschwindigkeit und Nähe zur Entscheidung, kann jedoch zugleich Verantwortlichkeiten verschieben. Wenn HR hier nicht bewusst steuert, Qualitätsstandards definiert und Verantwortung für KI-Use-Cases im HR-Kontext übernimmt, droht eine schleichende Verschiebung von Entscheidungslogik, Rollen und Verantwortung – bis hin zur schrittweisen Marginalisierung der HR-Funktion.

Auch HR gerät bei People Analytics in Zugzwang

In dieser neuen Welt werden People-Analytics-Teams zu einer gestaltenden Führungsfunktion: Sie verbinden Business-Verständnis, HR-Fachwissen sowie analytische und technische Kompetenz mit einer klaren ethischen Perspektive. Sie übernehmen Verantwortung dafür, dass KI-Use-Cases im HR-Kontext sinnvoll priorisiert, fachlich sauber umgesetzt und strategisch eingeordnet werden.

Damit verändert sich auch die Erwartungshaltung an HR grundlegend: Hochwertige Ergebnisse in deutlich kürzerer Zeit gelten zunehmend als selbstverständlich und werden entsprechend eingefordert. Gelingt es HR, diese Geschwindigkeit mit klarem Erwartungsmanagement, transparenten Standards und einem realistischen Verständnis der Grenzen von KI zu verbinden, entsteht nachhaltiger Mehrwert. Fehlen diese Leitplanken, steigt das Risiko von Überforderung, fragwürdigen Praktiken und Vertrauensverlust – und People Analytics verliert seine Rolle als Gestaltungsinstrument.

Verantwortungs­voller Technologie-Einsatz oder Grenz­überschreitung?

Die gleiche Technologie kann Arbeit fairer und wirksamer machen – oder Vertrauen, Autonomie und Würde untergraben. Entscheidend ist nicht die Technologie selbst, sondern wie Organisationen sie einsetzen. Hinter der verantwortungsvollen Nutzung steht ein klares Ziel: People Analytics und KI sollen Arbeitssituation, Fairness und Chancen verbessern – und zugleich dazu beitragen, Organisationen effizienter und entscheidungsfähiger zu machen. Heikle Themen rund um Arbeitsbelastung und Leistungsfähigkeit werden primär auf aggregierter Ebene analysiert. "Human in the loop" bleibt obligatorisch: KI-Ergebnisse sind Input für Diskussionen und Entscheide, nie der alleinige Entscheidungsautomat. Modelle und Resultate werden erklärt, laufend auf Bias und Fehler überprüft und bei Bedarf angepasst. Transparenz gegenüber Mitarbeitenden ist gelebte Praxis: Es ist klar, welche Daten wofür verwendet werden und wo die Grenzen liegen.

Im problematischen Einsatz entstehen gläserne Mitarbeitende. Verhalten und Leistung werden feingranular getrackt, aus Scores werden harte Schwellen für Karriere- und Trennungsentscheide. Überwachung wird unter dem Deckmantel von Effizienz und Performance normalisiert, die psychologische Sicherheit sinkt, Fluktuation und Misstrauen steigen. Aus einer Skills-Perspektive droht eine problematische Verkürzung: Der Mensch wird nicht mehr als Träger von Kompetenzen und Potenzial gesehen, sondern auf eine Ansammlung von Tasks reduziert, die möglichst effizient abgearbeitet werden sollen – aus Unternehmenssicht kurzfristig attraktiv, aus Mitarbeitersicht fatal.

Ob sich ein Unternehmen in Richtung verantwortungsvoller oder problematischer Nutzung bewegt, ist die Summe vieler kleiner Entscheide: Welche Daten erheben wir? Wie verknüpfen wir sie? Wie kommunizieren wir? Wer sitzt mit am Tisch, wenn wir neue KI-Use-Cases definieren? Wenn People Analytics in fünf Jahren Wert stiften und nicht zum Risiko werden soll, braucht es heute bewusste Weichenstellungen. Darauf zu warten, dass Politik und Gesetzgebung alle Fragen klären, greift zu kurz. Regulatorische Antworten werden der technologischen Entwicklung aller Wahrscheinlichkeit nach hinterherlaufen.

Welche Weichen wir heute stellen müssen

HR-Leader sind gefordert, intern klar Position zu beziehen und Verantwortung zu übernehmen: entlang von Kompetenzen, Leitplanken und Governance.

1. Kompetenzen: Daten- und KI-Kompetenz werden zu grundlegenden Fähigkeiten in HR – quer über alle Rollen hinweg. HR Business Partner müssen Analysen einordnen, Hypothesen entwickeln und datenbasiert argumentieren können, ohne selbst Data Scientists zu sein. People-Analytics-Teams benötigen zusätzlich die Fähigkeit, KI-Modelle fachlich zu verstehen, kritisch zu bewerten und ihren Einsatz verantwortungsvoll zu steuern. HR-Leitungen stehen vor der Aufgabe, zwischen realistischem Nutzen und überzogenen Erwartungen zu unterscheiden und ein entsprechendes Erwartungsmanagement zu etablieren.

2. Leitplanken: Organisationen brauchen eine klare Haltung zum Einsatz von KI in HR. Sie setzen bewusst auf verantwortungsvoll ausgewählte, zweckgebundene KI-Anwendungen und nutzen diese, um die Qualität von Entscheidungen zu verbessern – nicht, um menschliche Urteilsfähigkeit zu ersetzen. Dazu gehören ebenso definierte No-Gos: beispielsweise keine verdeckte Überwachung und keine individuellen Scorings bei Belastungs- oder Gesundheitsthemen, die direkt in Lohn-, Beförderungs- oder Trennungsentscheide einfließen. Ebenfalls tabu sind Auswertungen auf so kleinen Teams, dass aus aggregierten Kennzahlen faktisch individuelle Profile entstehen. Ein pragmatisches Framework schafft Orientierung. Es unterscheidet zwischen technisch machbar und verantwortbar. Und es hilft, Zielkonflikte transparent zu entscheiden.

3. Governance: "HR-Daten bleiben bei HR" ist ein zentrales Prinzip – nicht im Sinn abgeschotteter Datensilos, sondern als Ausdruck klarer fachlicher Verantwortung. HR arbeitet eng mit relevanten Business- oder Fachbereichen zusammen, übernimmt jedoch die inhaltliche Steuerung von People-­Analytics- und KI-Projekten im HR-Kontext. Schlanke Governance-Strukturen – etwa ein interdisziplinär besetztes Ethik­board mit Vertretungen aus HR, Linie, Mitarbeitenden, Datenschutz und IT – begleiten kritische Use Cases. Die frühzeitige Einbindung von Mitarbeitendenvertretungen und Führungspersonen stärkt Transparenz, Legitimation und Akzeptanz.

People Analytics bewusst gestalten

Auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Nutzung von People Analytics ist entscheidend, dass Lernen explizit eingeplant wird: Was hat funktioniert? Wo gab es unerwartete Konsequenzen? Was müssen wir an Daten, Modellen oder Leitplanken anpassen? Dann wird People Analytics in fünf Jahren nicht zu einem schwer kontrollierbaren Risiko, sondern zu einer bewusst gestalteten, verantwortungsvoll eingesetzten Fähigkeit: Ein Zusammenspiel von Technologie, Kompetenzen und Kultur zum Wohle der Menschen und des Unternehmens.





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Dieser Beitrag ist erschienen in Personalmagazin 4/2026. Als Abonnent haben Sie Zugang zu diesem Beitrag und allen Artikeln dieser Ausgabe in unserem Digitalmagazin als Desktop-Applikation oder in der Personalmagazin-App.

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