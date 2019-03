Topthemen der Unternehmensberater

Womit beschäftigen sich Unternehmensberatungen vorwiegend? Um diese Frage zu beantworten, wertete Statista 162 Whitepaper und Artikel führender Beratungsunternehmen aus. Einen der Spitzenplätze im Ranking nimmt ein HR-Thema ein.

Womit beschäftigen sich Unternehmensberatungen vorwiegend? Um diese Frage zu beantworten, wertete Statista 162 Whitepaper und Artikel führender Beratungsunternehmen aus. Einen der Spitzenplätze im Ranking nimmt ein HR-Thema ein.

Mehr als die Hälfte der 162 Publikationen, die führende Beratungsunternehmen in den vergangenen beiden Jahren veröffentlichten - darunter Accenture, Boston Consulting Group und McKinsey -, drehen sich um drei Themen: digitale Transformation (22,2 Prozent), Personalstrategie (16,7 Prozent) und künstliche Intelligenz (15,4 Prozent). Aus dem weiteren Pool hebt sich lediglich Industrie 4.0 (9,3 Prozent) etwas ab. Der naheliegende Schluss: Unternehmen sollen Wandel und HR gemeinsam denken. Dabei stimmt es Personaler wahrscheinlich positiv, dass - den Wandel als gesamtheitliches Phänomen einmal ausgeklammert - der Faktor Mensch vor dem Faktor Technik liegt.

Personalstrategie ganzheitlich denken

Komplexe Situationen, worunter sicherlich auch die digitale Transformation fällt, erfordern eine HR-Strategie, argumentieren Kerstin Prothmann, Principal Consultant, Jan C. Weilbacher, Senior Consultant bei HR Pepper Management in ihrem Beitrag im Personalmagazin (Personalstrategie erstellen – So geht’s). Grundvoraussetzung dafür ist jedoch, dass sich Unternehmensführung und HR zunächst auf ein gemeinsames Verständnis des Begriffs und die damit verbundene Zielausrichtung verständigen. Bei der Umsetzung kann künstliche Intelligenz im Personalwesen dabei helfen, die langfristige Ausrichtung sicherzustellen und gleichzeitig auf kurzfristige Entwicklungen flexibel zu reagieren.