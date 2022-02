Studie Tomorrows MBA: Wünsche der Studienanwärter

Ein zweijähriges, campusbasiertes MBA-Studium ist seit langem die beliebteste Wahl für Studierende der Wirtschaftswissenschaften. Doch die Studie "Tomorrow's MBA" von Carrington Crisp und dessen Forschungspartner EFMD zeigt, dass sich eine wachsende Zahl der Studienanwärter und -anwärterinnen eine andere MBA-Erfahrung wünscht.

Der Master of Business Administration erhielt laut dem Bericht "Tomorrow's MBA 2022" zuletzt pandemiebedingt einigen Auftrieb. Jedoch ändern sich die Ansprüche der Studierenden: mit 61 Prozent können sich deutlich weniger MBA-Interessierte als im Vorjahr ein reines Online-Studium vorstellen. Gleichzeitig steigt die Zahl derer, die je nach Bedarf zwischen Campus- und Online-Studium wechseln möchten (71 Prozent).

Zehn-Jahres-MBA und mehr Flexibilität gewünscht

Knapp drei Viertel (70 Prozent) der Befragten würden ihr MBA-Studium gern in Modulen über mehrere Jahre absolvieren und zwar dann, wenn es ihnen passt. 70 Prozent sind auch an einem MBA interessiert, den sie in den nächsten zehn Jahren zu geringen Kosten absolvieren können. Zwar bevorzugen 58 Prozent nach wie vor ein Vollzeit-MBA-Studium auf dem Campus, doch viele sind offen für andere Optionen. 73 Prozent wollen in ihrem eigenen Tempo studieren anstatt zu festen Zeiten Vorlesungen zu besuchen.

MBA: KI auf dem Vormarsch

Künstliche Intelligenz (KI) ist für angehende MBA-Studierende ein heißes Thema: es wurde mit 31 Prozent als zweit häufigstes Wunsch-Thema im MBA-Studium genannt, knapp hinter dem Thema "wirtschaftliches und finanzielles Umfeld" (33 Prozent) und vor dem Thema "Wirtschaftsrecht" (30 Prozent). Neben diesen Basics wünschen sich die angehenden Studierenden noch mehr Inhalte: Sieben von zehn Befragten erhoffen sich ein Studium, das Kenntnisse zu globalen Herausforderungen (72 Prozent), verantwortungsvollem Management (71 Prozent), Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration (70 Prozent) sowie ethischer Führung (69 Prozent) vermittelt.

Gehalt immer noch wichtiger Grund fürs MBA-Studium

Ihre Gehaltsaussichten zu verbessern – das ist nach wie vor das Hauptmotiv der Studieninteressierten (29 Prozent). Die Zahl derjenigen, die ein MBA-Studium aufnehmen möchten, um ein Unternehmen zu gründen, hat jedoch zugenommen (22 Prozent). 76 Prozent halten es für wichtig oder sehr wichtig, dass ihr MBA die Möglichkeit bietet, sich auf ihre persönliche und berufliche Entwicklung zu konzentrieren. Viele angehende MBA-Studierende suchen nach individueller Karriereunterstützung (74 Prozent) und legen dabei den Schwerpunkt auf Coaching- und Mentoring-Programme. Für mehr als drei Viertel der Befragten (78 Prozent) sind die Kosten des Studiums elementar. (Lesen Sie dazu: Der MBA als Gehaltsturbo?).

Studienentscheidung: Rankings und Medien als Informationskanäle

Rankings werden von Studieninteressierten häufig in einer ersten Auswahlphase genutzt, aber auch, um ihre Wahl vor der Bewerbung zu bestätigen. Laut dem Bericht "Tomorrow's MBA 2022" greifen die meisten auf Rankings der Financial Times (36 Prozent) zurück, gefolgt von The Economist (34 Prozent) und Forbes (27 Prozent). Google ist nach wie vor das meistgenutzte Tool bei der Suche nach MBA- und Business-School-Informationen (41 Prozent), aber You Tube gewinnt an Bedeutung (30 Prozent).

Neue Konkurrenz auf dem MBA-Markt

Mehr als ein Drittel der Befragten würde alternative Anbieter in Betracht ziehen – allen voran "The Power MBA" (39 Prozent), Coursera (35 Prozent) und Quantic (33 Prozent). Mehr als die Hälfte der Studieninteressierten (57 Prozent) stimmt zu, dass sie andere Studienoptionen als einen Master of Business Administration in Betracht ziehen. "Die Business Schools müssen ihr MBA-Angebot überdenken", meint Andrew Crisp, Autor der Studie. Die Untersuchung zeige, dass Menschen heute eine lebenslange Lernreise wünschen. "Ein MBA, der sich nicht weiterentwickelt, selbst an einer führenden globalen Business School, ist kein Rezept für nachhaltigen Erfolg." (Lesen Sie dazu: Preisgünstige Anbieter wirbeln MBA-Markt durcheinander).





Über die Studie:

Die Daten für die diesjährige Tomorrow's-MBA-Studie wurden im November und Dezember 2021 erhoben. An der Online-Befragung des Beratungsunternehmens Carrington Crisp und dessen Forschungspartner EFMD nahmen 1.129 Personen aus 25 Ländern teil, davon 51 Prozent Männer und 48 Prozent Frauen. Die Befragten wurden über einen Panel-Anbieter rekrutiert und vor dem Ausfüllen der Umfrage auf ihr Interesse an einem MBA-Studium hin überprüft.





