Der erneute Lockdown zeichnet sich auf dem Arbeitsmarkt ab: Die Stellensuchenden ändern ihre Vorlieben und recherchieren verstärkt nach vermeintlich sicheren Branchen und Arbeitgebern. Laut einer Analyse von Indeed Hiring Lab verzeichnen Lidl, DHL und Rewe den größten Anstieg an Suchanfragen.

Am 2. November 2020 wurden deutschlandweit die Corona-Auflagen verschärft. Während zahlreiche Branchen und Berufszweige unter diesen neuen Beschränkungen leiden, verzeichnen manche Arbeitgeber aber auch positive Entwicklungen. Seit dem erneuten Lockdown hat das Interesse von Stellensuchenden an diesen Unternehmen deutlich zugenommen. Das gilt besonders für Arbeitgeber aus dem Lebensmitteleinzelhandel sowie für den Online-Handel.

Die Arbeitgeber mit dem höchsten Anstieg an Suchanfragen:



Lidl (plus 28 Prozent) DHL (plus 22 Prozent) Rewe (plus 17 Prozent) Deutsche Post (plus 15 Prozent) Edeka (plus 14 Prozent) Bundeswehr (plus fünf Prozent) Polizei (plus vier Prozent) Amazon (plus drei Prozent)

Auch Stellenausschreibungen nehmen während des Lockdowns zu

Die Stellensuchenden zeigen damit ein gutes Gespür für das Angebot auf dem Arbeitsmarkt, denn auch die Stellenausschreibungen in den genannten Branchen haben seit Anfang November 2020 zugenommen. Im Einzelhandel stiegen die Jobofferten auf Indeed um 1,3 Prozent an. In der Lagerhaltung war ein Wachstum von 2,3 Prozent erkennbar.

Insgesamt ermittelte die Job-Suchmaschine eine positive Entwicklung bei den Stellenausschreibungen. Aktuell liegen die neuen Jobofferten sogar um zehn Prozent über dem Vorjahres-Trend (gleitender Durchschnitt über die vergangenen sieben Tage). Zwar bewegt sich die Entwicklung aller Stellenausschreibungen insgesamt noch 18 Prozent unter 2019, aber im dritten Quartal 2020 sind immerhin 630.000 neue Jobs pro Monat auf Indeed hinzugekommen. Es wird also wieder verstärkt rekrutiert – nach dem Einbruch des Stellenmarkts im Frühjahr.

Besonders gesuchte Branchen und Jobs

Da die meisten Stellensuchenden nicht direkt nach einem bestimmten Arbeitgeber suchen, sondern eher nach einer Branche oder Tätigkeit, hat das Indeed Hiring Lab auch analysiert, welche allgemeinen Suchbegriffe besonders gefragt sind. Den stärksten Anstieg im Vergleich zum Vormonat verzeichnen:

Gesundheitswesen (26 Prozent) Homeoffice (18 Prozent) Krankenhaus (16 Prozent) Warenverräumung (16 Prozent) Labor (15 Prozent) Öffentlicher Dienst (15 Prozent)





