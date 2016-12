16.12.2016 | Infografik

Infografik Geschichte des Recruiting: Wie sich Bewerbermanagement & Co. seit 2000 verändert haben, zeigt die Infografik.

Bild: © sdecoret/ Fotolia.com

Bewerbungen per E-Mail, Administration per Bewerbermanagement-System: Was heute zum Standard in deutschen Personalabteilungen zählt, war im Jahr 2000 noch ganz neu. Wie sich die Geschichte des Recruiting seither entwickelt hat, zeigt eine Infografik des HR-Software-Anbieters Talention.

Welcher alte Hase unter den Personalern erinnert sich nicht an seine ersten Erfahrungen mit einem elektonischen Bewerbermanagementsystem - und die Arbeitserleichterung, die Bewerbungen per E-Mail und deren Verwaltung in einem Bewerbermanagementsystem gegenüber der Papierbewerbung bedeutete.

Geschichte des Recruiting: radikale Veränderungen seit 2000

Was vielen jungen Personalern heute selbstverständlich erscheint, war vor gut 15 Jahren noch ein Novum; seit dem Jahr 2000 hat sich das Recruiting radikal verändert.

Die Highlights seit dem Jahrtausendwechsel hat nun der HR-Software-Anbieter Talention in einer Infografik zusammengestellt: von der E-Mail-Bewerbung über die vermehrte Nutzung smarter Geräter bis hin zu Big-Data-Analysen.

Passend zum Jahreswechsel werfen die Software-Experten auch einen Blick in die nahe Zukunft des Recruiting.

Wer mehr über die bisherige Recruiting-Historie und die prognostizierten Trends des kommenden Jahrs wissen möchten, findet hier die Infografik.