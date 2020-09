Mit digitalem BGM für die Zukunft gewappnet

Die Corona-Pandemie hat die Schwächen des traditionellen und punktuellen betrieblichen Gesundheitsmanagements aufgezeigt. Neue, zeitgemäße Lösungen müssen her. Digital, ganzheitlich, personalisiert. So sieht die Zukunft im BGM aus.

Die Corona-Pandemie hat die Schwächen des traditionellen und punktuellen betrieblichen Gesundheitsmanagements aufgezeigt. Neue, zeitgemäße Lösungen müssen her. Digital, ganzheitlich, personalisiert. So sieht die Zukunft im BGM aus.

Schlechte Bilanz für deutsche Unternehmen

35% der deutschen Arbeitnehmer denken, dass sich ihr Unternehmen seit dem Beginn der Corona-Pandemie weniger um die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter kümmert. Das sind ganze 24% mehr als vor der Pandemie. Diese katastrophale Bilanz sollte Unternehmen zum Nachdenken und Handeln anregen. Denn die Einstellung der Mitarbeiter hat einen konkreten Einfluss auf deren Produktivität und den gesamten Unternehmenserfolg: Wenn Mitarbeiter der Meinung sind, dass sich Ihr Unternehmen um sie kümmert, dann fühlen sie sich gesünder, haben mehr Energie und sind produktiver.

Corona als Chance für Veränderung

Warum ist diese Zahl so angestiegen? Einer der Gründe kann sein, dass die traditionellen Gesundheitsinitiativen der Unternehmen während Corona gezwungenermaßen komplett eingebrochen oder abgeschafft worden sind. Der eintägige Gesundheitsworkshop, die interne Laufveranstaltung, der jährliche Schiffsausflug, bei dem die Mitarbeiter abschalten und sich entspannen sollen - all das findet sicherlich noch einige Zeit lang nicht statt. Diese Initiativen gaben den Mitarbeitern in der Vergangenheit zumindest das Gefühl, dass ihr Unternehmen präsent ist und sich um ihre Gesundheit kümmert, auch wenn der langfristige Nutzen dieser punktuellen Initiativen schon immer fraglich war. Betriebliches Gesundheitsmanagement muss sich weiterentwickeln, anpassen und zeitgemäß sein. In Zeiten von Home-Office und Digitalisierung bedeutet das konkret, digitale Gesundheitsplattformen zu implementieren. Die Vorteile gegenüber den traditionellen und punktuellen Initiativen sind deutlich:

Mitarbeiter werden überall erreicht, egal ob im Home-Office oder im Büro

Durch die messbaren Ergebnisse können Gesundheitsstrategien weiter aufgebaut und langfristig geplant werden

Digitale Plattformen sind robuster gegenüber zukünftigen unvorhergesehenen Situationen wie Corona

Digitale BGM-Lösungen sind personalisierbar, je nachdem woran der Nutzer arbeiten möchte

Mitarbeiter können Gesundheitstipps mit ihren Familien teilen, und diese unterstützen wiederum die Entwicklung von gesunden Gewohnheiten

VP GO – digital, ganzheitlich, personalisiert

Die Virgin Pulse Plattform ist seit 17 Jahren auf dem Markt und entwickelt sich konstant weiter, um aktuellen Trends, Themen und den Bedürfnissen von Unternehmen und Mitarbeitern stets gerecht zu werden. Diese haben sich insbesondere durch die Corona-Pandemie in kurzer Zeit stark geändert.

Wir haben uns angeschaut, was sich durch Covid-19 verändert hat. Wir wussten, dass unsere Mitarbeiter räumlich getrennt arbeiten und sich nach mehr Teamspirit sehnen. Durch die Plattform konnten wir unsere Unternehmenskultur, die durch Covid-19 leicht negativ getroffen hätte werden können, erfolgreich aufrechterhalten! Steve Sost, VP Interne Kommunikation, Amneal Pharmaceuticals

VP GO von Virgin Pulse ist ein 4-monatiges ganzheitliches digitales Gesundheitsprogramm, das innerhalb von Tagen eingeführt werden kann. Es beinhaltet eine 9-wöchige virtuelle Weltreise in Teams von 7 und fördert Engagement, Spaß und Teamarbeit. Darüber hinaus bietet das Programm personalisierte Tipps zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden, die dem Teilnehmer täglich vorgeschlagen werden und ihn dabei unterstützen, auch während der jetzigen Zeit gesund, glücklich und engagiert zu bleiben. Die Plattform ist die ideale Möglichkeit für Unternehmen, innerhalb kürzester Zeit eine moderne Gesundheitsinitiative im gesamten Unternehmen zu implementieren und konkrete Resultate zu messen. Damit steht dem Aufbau einer langfristigen Gesundheitsstrategie nichts mehr im Weg.

Möchten auch Sie gesunde, motivierte und produktive Mitarbeiter? Besuchen Sie uns dieses Jahr direkt auf der #ZPE20Virtual und sprechen Sie uns an.

Kontakt: Ilona Augstburger| +41 44 723 10 75 | ilona.augstburger@virginpulse.com | www.virginpulse.com