BGM als Erfolgsfaktor für strategisches Recruiting

Unternehmen, die ein gut entwickeltes BGM-Angebot haben, sind für Bewerber oft attraktiver, denn damit wird die Gesundheit der Mitarbeiter als zentraler Wert des Unternehmens verdeutlicht. Mitarbeiter, die von den BGM-Initiativen ihres Arbeitgebers profitieren, sprechen oft positiv über ihr Unternehmen und tragen dazu bei, den Ruf des Unternehmens zu stärken.

Bedeutung eines BGM

In der heutigen arbeitsintensiven Welt, in der Wettbewerb um hochqualifizierte Fachkräfte härter wird und die Bedeutung der Work-Life-Balance und das Wohlbefindens am Arbeitsplatz immer stärker betont wird, erweist sich das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) als einer der Schlüsselfaktoren im Recruiting-Prozess.

Unternehmen, die in das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter investieren, sind oft erfolgreicher darin, Ihre Mitarbeiter langfristig zu binden. Dies reduziert die Kosten und den Aufwand, der mit der ständigen Suche nach neuen Mitarbeitern verbunden ist.

Bewerber haben in Bezug auf Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) bestimmte Erwartungen und Wünsche. Folgende Aspekte spielen hier eine Rolle:

Gesundheitsleistungen

Bewerber wünschen sich, dass Arbeitgeber umfassende Gesundheitsleistungen anbieten, wie z.B. Check-Ups, Gesundheitsuntersuchungen, Coachings, Impfangebote, Gesundheitstage, Workshops, Seminare und Präventionsmaßnahmen im Bereich Bewegung, Ernährung und Stress.

Fitness und Aktivitäten

Viele Bewerber schätzen Unternehmen, die Fitnessmöglichkeiten oder Aktivitäten am Arbeitsplatz anbieten, wie z.B. bewegte Pausen, Kursangebote on- und offline oder Zugang zu einem Fitnessstudio.

Flexible Arbeitszeiten

Die Möglichkeit zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung oder zu Homeoffice kann für Bewerber von großem Interesse sein. Dies ermöglicht es ihnen, Arbeit, persönliche Gesundheit und das Privatleben besser in Einklang zu bringen und die damit verbundenen Stressoren zu reduzieren.

Mental Health Support

In Anbetracht der steigenden Zahl an psychischen Erkrankungen und dem wachsenden Bewusstsein für psychische Gesundheit wünschen sich Bewerber, dass Arbeitgeber Programme und Ressourcen für die psychische Gesundheit anbieten, wie z.B. EAP, soziale Beratungsdienste oder Kurse zur Stressbewältigung mit Schwerpunkten wie z.B. Resilienz, Achtsamkeit.

Gesunde Ernährung

Die Verfügbarkeit gesunder Ernährungsoptionen in der Kantine, Cafeteria oder in der Nähe des Arbeitsplatzes ist für viele Bewerber ein Pluspunkt, genauso wie Angebote und Kurse zur Ernährungsberatung digital oder vor Ort.

Ergonomie am Arbeitsplatz

Die Bereitstellung ergonomischer Arbeitsplätze und unterstützender Hilfsmittel für die Förderung der körperlichen Gesundheit ist ein wichtiger Aspekt, um Erkrankungen des Bewegungsapparates vorzubeugen und den Folgen des überwiegend sedentären Verhaltens entgegenzuwirken.

Gesundheitsförderungskommunikation

Unternehmen sollten ihre BGM-Angebote klar und zielgruppenorientiert kommunizieren, um die Bewerber entsprechend erreichen zu können.

Work-Life-Balance

Die Förderung einer gesunden Work-Life-Balance, die es den Mitarbeitern ermöglicht, ihre beruflichen und persönlichen Verpflichtungen in Einklang zu bringen, ist für viele Bewerber von entscheidender Bedeutung.

Gesundheitsbewusste Unternehmenskultur

Eine Unternehmenskultur, die das Bewusstsein für Gesundheit und Wohlbefinden fördert, wird immer wichtiger und fördert das Image des Unternehmens nach außen. Dazu gehört auch ein Leitbild, in dem das Thema Gesundheit verankert ist und gelebt wird.

Unabhängig von diesen Aspekten, ist es entscheidend das Thema BGM in den Stellenausschreibungen zu platzieren, im Leitbild zu verankern und im internen und externen Marketing zu betonen. Nur so ist der Mehrwert für die bestehenden Beschäftigten und die potenziellen Bewerber auch ersichtlich und transparent.

Fazit

Betriebliches Gesundheitsmanagement ist mehr als nur ein Bonus, es ist ein strategischer Schlüsselfaktor im Recruiting-Prozess. Unternehmen, die sich um die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter kümmern und dies aktiv in ihre Unternehmenskultur integrieren, werden besser in der Lage sein, die besten Talente anzuziehen und zu binden. BGM ist nicht nur eine Investition in die Gesundheit der Mitarbeiter, sondern auch in die Zukunft und den Erfolg des Unternehmens. In einer Zeit, in der die Arbeitswelt immer anspruchsvoller wird, ist die Integration von BGM in den Recruiting-Prozess ein Schritt in die richtige Richtung für jedes Unternehmen und kann im „War for talents“ den Unterschied machen.





