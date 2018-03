Wie schaffen es Startups so raketenhaft mit ihren Ideen durchzustarten? Diese Frage können auch gestandene Manager in einem Praktikum im Startup klären. Bild: Pixabay

Erfahrene Manager, die ganz praktisch erfahren wollen, was Digitalisierung ist, können jetzt in Startups (Digital-Companies) mitarbeiten. Dieses "Executive Traineeship" bringe die digitale Transformation schneller voran als die Vermittlung von Theorie, sind die Anbieter des Programms überzeugt.

Ziel der erst im Januar mit dem deutschen Exzellenz-Preis in der Kategorie Startup ausgezeichneten Aktion: Bestimmte Schlüsselmitarbeiter eines Konzerns sollen durch Erfahrungen aus erster Hand lernen, wie man disruptive Geschäftsmodelle aufbaut und sich die Denkweise der digitalen Welt aneignet. Außerdem sollen Antworten gefunden werden auf Fragen wie "Warum scheint es für Startups so leicht zu sein, sehr gute Mitarbeiter zu finden?" oder "Warum herrscht in der Regel eine größere Dynamik in den Startups?".

Win-Win für Startups und Führungskräfte

Als einen Nebeneffekt sehen die Gründer der Agentur Becomez GmbH, Hamburg, dass sich Fach- und Führungskräfte mit den Startups, in denen sie das Traineeship verbringen, vernetzen können und deren neue Geschäftsmodelle kennenlernen. Die Startups und Digitalunternehmen wiederum könnten vom Know-how und den Kontakten ihrer "Trainees" profitieren, die für mindestens zwei Wochen bei ihnen sind und in dieser Zeit auch mit Tutorials und Coaching begleitet werden.



Agentur hilft beim Matching

Zur Dienstleistung der Agentur gehört das Matching zwischen Startup und Executive Trainee, die Vermittlung, das Onboarding und die Nachbetreuung. In der Regel werde die Lehrzeit in einem Startup von der Personalabteilung bezahlt, verraten die Becomez-Gründer Henning Andresen, Stefan Mues und Matthias Frenzel, die sich für ihre Vermittlung den Werbespruch "Digital Mindset for You" ausgedacht haben. Aktuell haben die Hamburger Angebote für Traineeships bei Online-Shops, Health-, Fin- und Properity-Techs.