Wirtschaftspsychologe an der Hochschule Osnabrück

Bild: Pexels Die Bedürfnispyramide von Maslow gilt als historischer Ansatz, der sich letztlich nicht bewährt hat – in der Psychologie und darüber hinaus. Wieso dem so ist, fasst Professor Uwe P. Kanning zusammen.

So manchen Mythos in der HR-Welt konnte Professor Uwe P. Kanning schon in seiner Kolumne aufklären. Mit psychologischen Fakten und bissigem Humor klärt er über Mythen und Missstände im Bereich der Führung, Personalauswahl und Personalentwicklung auf. Heute erläutert er, weshalb die weithin bekannte Bedürfnispyramide von Abraham Maslow aus wissenschaftlicher Sicht keinen Mehrwert bietet.