HR wird in Dax-Vorständen oft nur als Teildisziplin gesehen – reine Personalvorstände fehlen meist, wie eine Analyse zeigt. Die Verantwortungsträgerinnen und -träger haben demnach selten Erfahrung mit Personalthemen.

Von HR wird derzeit viel verlangt. So gilt es in vielen Unternehmen effizienter zu werden, fähige Mitarbeitende anzuwerben oder die Digitalisierung voranzutreiben. Und um sich auf ein zunehmend volatiles Umfeld einzustellen, müssen die Skills der Mitarbeitenden zukunftsfähig gemacht werden. Das alles sind Themen, die aufgrund ihrer strategischen Relevanz auch den Vorstand großer Unternehmen interessieren dürften. Doch wie eine Analyse von Indeed nun zeigt, ist die HR-Perspektive auf Vorstandsebene eher selten vertreten: Demnach ist ein reiner Personalvorstand derzeit in nur 14 der 40 Dax-Unternehmen zu finden.

HR häufig nur Teildisziplin in den Dax-Vorständen

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass fast zwei Drittel der Dax-Unternehmen auf einen Vorstand setzen, in dem niemand ausschließlich Personalthemen verantwortet. Stattdessen wird HR in 25 Unternehmen einem anderen Vorstandsbereich zugeordnet – also nicht als eigenständige Disziplin verstanden. Wer nun vermutet, dass viele Vorstandsmitglieder immerhin HR-Erfahrung aus vergangenen Rollen mitbringen, wird jedoch enttäuscht. So stellt die Indeed-Analyse fest, dass lediglich 14 Verantwortungsträgerinnen und -träger, die auf Vorstandsebene HR mitverantworten, zuvor bereits im HR-Bereich tätig waren. In den Lebensläufen fünf weiterer Personen fanden sich laut Indeed-Umfrage immerhin teilweise HR-Erfahrungen, wohingegen die 20 anderen Verantwortlichen demnach keinerlei Personalerfahrung mitzubringen scheinen.

Dax-Unternehmen: Vorstände haben selten HR-Erfahrung

Auch der Ausbildungshintergrund der Verantwortungstragenden ist laut Indeed-Analyse wenig HR-spezifisch: Lediglich zwei der 14 Personalvorstände haben demnach ein HR-Studium absolviert. Fünf der insgesamt 39 Vorstände, die HR ausschließlich oder als Teildisziplin verantworten, haben Studiengänge absolviert, in denen zumindest Personalthemen adressiert wurden. Die Vorstände der Dax-Unternehmen sind also kaum HR-spezifisch ausgebildet – stattdessen dominieren in den Lebensläufen Studiengänge wie Betriebswirtschaftslehre, Recht und andere Fachbereiche, wie die Analyse zeigt.

Frank Hensgens, Indeed-Geschäftsführer DACH, sieht die Ergebnisse der Analyse kritisch: "Dass Human Resources im Vorstand von Dax-Unternehmen als Teilgebiet behandelt wird, passt nicht zur aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt. Es kann sogar dazu führen, dass Personalaspekte bei strategischen Entscheidungen weniger berücksichtigt werden."





Das könnte Sie auch interessieren:

Der Frauenanteil in Vorständen ist so hoch wie nie zuvor

Interview mit der CHRO of the Year 2024: "Wir sollten uns größere Sprünge zutrauen"

Deutsche Dax-Vorstände sind für die digitale Transformation falsch aufgestellt

Immer mehr Dax-Vorstände haben einen MBA