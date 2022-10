Die Universität St. Gallen belegt bereits zum zwölften Mal in Folge im Master-in-Management-Ranking der Financial Times den ersten Platz.

Der Master in Management (MiM) ist eine beliebte Alternative zum Master of Business Administration – vor allem in Europa. Ein Viertel der 100 besten Schulen, die im Ranking stehen, kommen aus Frankreich. Aus Deutschland sind insgesamt acht Hochschulen vertreten.

Die Universität St. Gallen bietet laut Financial Times das weltweit beste Programm zum Master in Management (MiM) an. Bereits zum zwölften Mal in Folge belegt die Schweizer Wirtschaftshochschule 2022 den ersten Platz im MiM-Ranking der britischen Tageszeitung – das hat noch keine Hochschule zuvor geschafft. Auf dem zweiten und dritten Platz folgen die französische Business School HEC Paris und Rotterdam School of Management. Die beste deutsche Schule bleibt wie im Vorjahr die ESMT Berlin, die zwei Plätze gut macht und auf Rang zehn landet.

MiM-Ranking Financial Times: Hochschulen aus Deutschland

Der WHU - Otto Beisheim School of Management ist eine bessere Platzierung als letztes Jahr gelungen, von Platz 18 auf den 14. Platz und sie ist damit hinter der ESMT Berlin die zweitbeste deutsche Schule im MiM-Ranking. Auch die HHL Leipzig Graduate School of Management macht wieder einen Sprung nach vorne. Nachdem sie im vergangenen Jahr von Platz 23 (2020) auf Platz 27 abrutschte, steht sie jetzt als drittbeste deutsche Schule auf Rang 19. Die Mannheim Business School hält ihren Platz und belegt Rang 24. Die Frankfurt School of Finance and Management hingegen verlor 9 Plätze und steht auf Platz 38. Die TUM School of Management, die letztes Jahr wieder im Ranking aufgetaucht ist, holt weitere zwei Plätze auf und landet auf Rang 47. Auch die University Köln schafft auf Platz 54 die Rückkehr ins Ranking. Nimmt man die ESCP Business School (5. Platz) hinzu, die einen Standort in Berlin hat, sind insgesamt acht deutsche Schulen im Ranking vertreten.

Platz Hochschule Land 1. University of St Gallen Schweiz 2. HEC Paris Frankreich 3. Rotterdam School of Management, Erasmus University Niederlande 4. Stockholm School of Economics Schweden 5. ESCP Business School u.a. Deutschland 6. Essec Business School Frankreich 7. London Business School UK 8. University College Dublin: Smurfit Irland 9. EMLyon Business School Frankreich 10. ESMT Berlin Deutschland 11. Tsinghua University School of Economics and Management China 14. WHU - Otto Beisheim School of Management Deutschland 19. HHL Leipzig Graduate School of Management Deutschland 24. University of Mannheim Deutschland 38. Frankfurt School of Finance and Management Deutschland 47. Tum School of Management Deutschland 54. University of Cologne Deutschland

Gehaltszuwachs im Vordergrund

Insgesamt beruht das Ranking auf 16 Kriterien, für die die Financial Times jährlich Alumni befragt und Daten der Hochschulen auswertet. Insgesamt konnten 96 Punkte erreicht werden. Die Rangliste basiert vor allem auf dem Gehalt. Das aktuelle durchschnittliche Gehalt der Alumni macht mit 20 Prozent den größten Teil im Ranking aus, der durchschnittliche Gehaltszuwachs, also der Vergleich zwischen dem ersten MiM-Level-Job-Gehalt nach Abschluss mit dem Gehalt drei Jahre nach Abschluss, fällt mit zehn Prozent ins Gewicht. Dabei wird das in US-Dollar umgerechnete Gehalt entsprechend der Kaufkraftparität (Purchasing Power Parity, kurz PPP) an die lokale Kaufkraft angepasst. Das führt teilweise zu Verzerrungen.

So haben die Master-Absolventen des Indian Institute of Management Bangalore mit 144.178 Dollar das höchste Gehalt, obwohl sie im Gesamtranking lediglich auf Rang 31 aufgeführt sind. Alumni der Sieger-Universität aus St. Gallen erhalten das zweithöchste Gehalt, nämlich mit 138.091 Dollar , mit einem Gehaltszuwachs von 62,25 Prozent. An dritter Stelle steht eine deutsche Schule, die HHL Leipzig Graduate School of Management, deren Alumni rund 138.000 Dollar verdienen. Insgesamt sind die Durchschnittsgehälter im Vergleich zum Jahr 2021 (80.821 Dollar) auf 79.092 Dollar in diesem Jahr etwas gesunken.

Europäische Schulen dominieren das Ranking weit vor traditionellem MBA-Land USA

Während der praxisnähere MBA oft mehrjährige Berufserfahrung der Studierenden voraussetzt, hat der MiM vergleichsweise mehr wissenschaftliche Elemente und richtet sich vor allem an Bachelorabsolventen, die direkt oder zeitnah das Studium fortsetzen möchten. In den USA herrschte lange die Denkweise vor, dass man nach dem Erststudium das Expertenwissen "by doing" im Job erlangt – und erst Jahre danach seinen Master macht. Der MiM ist dagegen eine europäische Erfindung. Denn in Europa ist es eher üblich, nach dem Bachelor direkt weiterzustudieren. Mehr zum Unterschied zwischen MiM und MBA lesen Sie hier.

Noch immer dominieren die europäischen Schulen das MiM-Ranking: Die USA sind lediglich mit drei Programmen im Ranking vertreten, davon mit einem Kooperationsangebot: Die McIntire/Lignan/Esade auf Platz 33 ist die beste US-Schule, allerdings mit einem Verlust von 22 Plätzen. Auf Platz 41 folgt die Hult International Business School, auf Rang 46 die Moore School of Business. Die meisten Platzierungen im Ranking hat Frankreich mit 25 Schulen, gefolgt von Großbritannien (acht Schulen). Den größten Sprung hat die luiss University in Italien gemacht, von Rang 76 auf 53. Auch die Tsingua Unversity in China ist einige Plätze nach oben geklettert – von 35 auf 21. Ihre Alumni gehören zu den zufriedensten – 9.81 von 10 Punkten auf der Zufriedenheitsskala.





Das gesamte Ranking 2022 der Financial Times zu den MiM-Programmen finden Sie hier.





