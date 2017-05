04.05.2017 | Award

Der Demografie Exzellenz Award zeichnet besonders gute Projekte im Umgang mit dem demografischen Wandel aus.

Bild: Haufe Online Redaktion

Der Demografie ExzellenzAward startet in die nächste Runde. Bewerben können sich Unternehmen und Organisationen mit herausragenden Projekten in demografieorientierter Unternehmens-, Personal- oder Produktpolitik.

Mit der Bedeutung des demografischen Wandels wächst auch das Bedürfnis vieler Unternehmen nach wirksamen Konzepten, um die neuen Herausforderungen wie Fachkräftemangel, alternde Belegschaft oder Vielfalt zu meistern. Herausragende Projekte im Demografie-Management von Unternehmen, Organisationen und Verbänden zeichnet der Demografie Exzellenz Award aus.

Integration, lebenslanges Lernen, Digitalisierung als Herausforderungen im demografischen Wandel

Mittlerweile zum neunten Mal vergeben der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) und das Demographie Netzwerk (ddn) in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse (TK) und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) den Preis in insgesamt elf fachlichen Kategorien, die von der Integration über das lebenslange Lernen bis zu innovativen Digitalisierungsprojekten und neuen Arbeitsformen reichen. Mit der Verleihung des Demografie Exzellenz Award sollen so herausragende Ideen und deren Umsetzung als Leuchturmprojekte im Demografiemanagement einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Ab sofort bis zum 30.06.2017 können sich Unternehmen, Verbände, Institutionen und Kommunen mit ihren Projekten in den folgenden Kategorien bewerben: fremd & heimisch Fokusthemen: Integration, Migration, interkulturelle Ansätze alt & jung Fokusthemen: generationsübergreifend arbeiten, altersgemischte Teams, lebensphasengerechte Personalpolitik arbeiten & leben Fokusthemen: Vereinbarkeit Familie und Beruf, Betriebliches Gesundheitsmanagement gesund & glücklich Fokusthemen: Betriebliches Gesundheitsmanagement, Förderung der Arbeitszufriedenheit helfen & coachen Fokusthemen: Unterstützung und Hilfe in Sondersituationen wissen & lernen Fokusthemen: Lebenslanges Lernen, Wissenstransfer unternehmen & investieren Fokusthemen: Entrepreneurship, Anpassung von Angeboten, Strukturen und Prozessen innovativ & digital Fokusthema: technologische Lösungen und Innovationen kommunal & vernetzt Fokusthema: Kommunalpolitische Projekte organisieren & optimieren Fokusthema: Anpassung von Strukturen und Prozessen

Die Preisträger werden am 31. August 2017 im Rahmen einer festlichen Gala im Hotel InterContinental in Berlin geehrt. Als neuer Partner ist dort dann auch das Netzwerk „Gesundheitsstadt Berlin" dabei.

Weitere Information und Bewerbungsformular unter www.demografie-exzellenz.de.