Demografiemanagement ist Zukunftsmanagement - geleitet von dieser Überzeugung zeichnete der Verein Demografie Exzellenz e.V. insgesamt elf Projekte in Berlin mit dem Demografie Exzellenz Award aus.

Im Mittelpunkt des Demografie Exzellenz Award stehen vorbildliche Programme, Maßnahmen und Produkte oder Dienstleistungen, die helfen, den Blick für die betrieblichen Auswirkungen zu schärfen und dazu beitragen, demografische Herausforderungen zu meistern. Im Beisein der ehemaligen Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth wurden nun die Sieger für ihre Lösungen mit dem Demografie Exzellenz Award 2017 ausgezeichnet. In elf verschiedenen Kategorien erhielten sowohl Unternehmen, als auch Netzwerk-Organisationen und gemeinnützige Einrichtungen die Trophäen. Und sogar Tränen flossen.

Kategorien für Demografiemanagement: Von Flüchtlingshilfe bis Seniorencoaching

Insgesamt wurden im Rahmen der festlichen Gala-Veranstaltung mit 200 geladenen Gästen elf Preise in unterschiedlichen fachlichen Kategorien vergeben. Die ehemalige Familienministerin und Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth betonte in ihrem Grußwort die Vielfalt der Herausforderung im Themenfeld Demografie und lobte die Preisverleihung: „Ich freue mich, dass bei diesem Preis die ganze Bandbreite der Aufgaben gewürdigt wird. In der Politik hätten wir das viel früher tun sollen.“

Auswirkungen des demografischen Wandels auf Arbeitswelt und Mitarbeiter

Als Vertreterin der am Award beteiligten Partner hatte bereits Dr. Sabine Voermans von der Techniker-Krankenkasse auf die Vielfalt und Aktualität des demografischen Wandels hingewiesen. „Wir erleben jeden Tag, wie sich der demografische Wandel auf die Arbeitswelt und das Schicksal jedes einzelnen auswirkt.“

Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung, die in allen Projekten zum Tragen kommt, bestätigte auch Prof. Dr. Bernhard Lorentz von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst&Young in seiner Keynote den anwesenden Nominierten. Er spannte den Bogen von der deutschen Geschichte, die schon immer von Einwanderung geprägt gewesen sei über globale Demografie-Trends bis hin zur Aufgabe im eigenen Unternehmen. „Demografiemanagement ist Zukunftsmanagement“, so sein Fazit.

Beste Beispiele für Demografiemanagement

Gerhard Wiesler, Vorstandsmitglied des Demografie Exzellenz e.V., der von Seiten des Bundesverbandes der Unternehmensberater (BDU) zu den Initiatoren des mittlerweile zum neunten Mal vergebenen Awards zählt, zeigte sich höchst zufrieden mit der Veranstaltung im Berliner Hotel InterContinental. „Wir haben in diesem Jahr die besten Beispiele für Demografiemanagement in die Hauptstadt gebracht.“

Ins gleiche Horn stößt Vorstandskollege Rudolf Kast, der als Vorsitzender des Demografie-Netzwerks ddn ebenfalls zu den Trägern des Awards gehört. „Das Thema Demografiemanagement fängt gerade erst an, seine gesellschaftspolitische Bedeutung zu entfalten.“

Starthilfe für Geflüchtete

Wie sehr die Themen beim Award mit den Herausforderungen der Zeit einhergehen, zeigte sich besonders in der Kategorie „fremd & heimisch“. Hier waren aufgrund der vielen hochkarätigen Einreichungen sogar vier Projekte nominiert. Bei der Überreichung der Award-Trophäe an die Preisträger der Vaude Sport GmbH für das Projekt „Starthilfe für Geflüchtete“ mischten sich Tränen der Freude mit Sorgentränen, denn die meisten der im Unternehmen integrierten Geflüchteten sind mittlerweile von der Abschiebung bedroht.

Ausgezeichnete Projekte im Demografiemanagement

Ausgezeichnet wurden die folgenden Unternehmen und Organisationen

Vaude Sport GmbH & Co. KG, Tettnang Kategorie fremd & heimisch (Starthilfe für Geflüchtete) Diehl Defence GmbH & Co. KG, Überlingen Kategorie alt & jung (Fünf unterm Firmendach - Maßnahmen für fünf im Unternehmen tätige Generationen) Joachim Herz Stiftung, Hamburg Kategorie arbeiten & leben (Neues Arbeitszeitmodell) Lindera GmbH,

Düsseldorf Kategorie gesund & glücklich (Mobilitätstest für Senioren) Gesundheit Nord - Klinikverbund Bremen Kategorie helfen & coachen (Junior coacht Senior) Daimler AG,

Stuttgart Kategorie wissen & lernen (Einsatz von Smart Glasses zur Unterstützung der arbeitsplatznahen Qualifizierung) Quali Plus Wertzeit GmbH, Schwerin Kategorie unternehmen & investieren (Projekt Wertzeit: Begleitung des beruflichen Umstiegs älterer Beschäftigter) Wege aus der Einsamkeit e.V., Hamburg Kategorie innovativ & digital (Projekt „Wir versilbern das Netz“, seniorengerechte Schulungen und kostenfreien Gesprächsrunden für Menschen 65+ zum Umgang mit Smartphones, Tablets, Online-Banking) Breisgauer Netzwerk,

Bad Krotzingen Kategorie kommunal & vernetzt (Breisgauer Netzwerk, Netzwerk für demografieorientierte Programme und Schulungsleistungen) Hessisches Ministerium der Finanzen,

Wiesbaden Kategorie organisieren & optimieren (Demografielotsensystem zur eine bessere strategische Planung mit regionenbezogener Betrachtung)

Den Nachwuchspreis bekam Lucas Clair für seine Master-Thesis "Einsatz und Gestaltung sozialer Netzwerke im betrieblichen Demografie-Management."