Der Mittelstand überzeugt im Gesundheitsmanagement

Die Preisträger des Corporate Health Awards 2017 - dieses Mal sind viele Mittelständler darunter. Bild: EuPD Research/Jörn Wolter

Jährlich werden mit dem Corporate Health Award die gesündesten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet. Zu den Preisträgern des CHA 2017 gehören neben den BGM-versierten Konzernen auch überraschend viele Mittelständler und ein Handwerksbetrieb.

Die Initiatoren des Corporate Health Awards, EuPD Research Sustainable Management, Handelsblatt und die IAS-Gruppe, haben im Dezember 2017 bereits zum neunten Mal die gesündesten Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet. Beworben um die Auszeichnung hatten sich 304 Unternehmen, Behörden und Institutionen. Im Audit analysieren unabhängige Gutachter detailliert die Qualität und Effektivität des betrieblichen Gesundheitsmanagements des jeweiligen Unternehmens im Branchenvergleich.

Mittestand holt auf im BGM

Lange Zeit war betriebliche Gesundheit ein Privileg der großen Unternehmen - nicht nur die finanzielle Situation, auch bereits eingeführte Strukturen und Managementsysteme erleichtern in größeren Betrieben den Aufbau und Umsetzung eines Gesundheitsmanagementsystems.

Doch die kleinen Unternehmen holen auf – das bestätigt auch Markus Höhner, CEO der EuPD Research Sustainable Management GmbH: "Als einen deutlichen Trend konnten wir 2017 wesentlich mehr Bewerbungen aus dem Mittelstand für den Corporate Health Award verzeichnen. Gleichzeitig sehen wir in den Audits wesentlich mehr Qualität im BGM des Mittelstands." Und so konnten beim Corporate Health Award 2017 erstmals statt des üblichen einmalig verliehenen Sonderpreises für den Mittelstand gleich sechs Sonderpreisträger im Mittelstand ausgezeichnet werden.

Die Preisträger des Corporate Health Award 2017

Der Preis ging an Siegerunternehmen aus 13 Branchen- und vier Sonderpreiskategorien.

Kategorie Öffentliche Verwaltung

Berliner Wasserbetriebe und

Aggerverband (Sonderpreis Mittelstand)



Kategorie Informations- und Kommunikationstechnik

Deutsche Telekom AG





Kategorie Maschinenbau/Schwerindustrie

Airbus Operations GmbH und

Hilti GmbH (Sonderpreis Mittelstand)



Kategorie Chemie/Pharma

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG und

Bayer Supply Center Grenzach (Sonderpreis Mittelstand)



Kategorie Handel

Edeka Zentrale AG & Co. KG und

Bio-Seehotel Zeulenroda (Sonderpreis Mittelstand)



Kategorie Finanzen

Targobank



Kategorie Versicherungen

Axa Konzern AG



Kategorie Energiewirtschaft

Emschergenossenschaft/Lippeverband



Kategorie Konsumgüter

Alfred Ritter GmbH & Co. KG



Kategorie Kommunikation/Medien/Dienstleistungen

Tui Group und

Neumüller Unternehmensgruppe (Sonderpreis Mittelstand)



Kategorie Elektrotechnik/Kleinteilproduktion

Robert Bosch GmbH



Kategorie Verkehr/Logistik

Flughafen München GmbH



Kategorie Gesundheits- und Sozialwesen

Gesundheit Nordhessen und

WGfS GmbH (Sonderpreis Mittelstand)





Kategorie Gesunde Hochschule

Universität Paderborn





Kategorie Gesundes Handwerk

Scholl & Briller Dachdeckermeister GmbH





Kategorie Gesunde Ernährung

Unilever Deutschland