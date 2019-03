Welche Anforderungen haben Mitarbeiter an Ihren Arbeitsplatz? Das soll der Best Workplace Award klären.

Wie zufrieden sind Mitarbeiter mit ihrem Arbeitsplatz? Für den "Best Workplace Award" suchen der Industrieverband Büro und Arbeitswelt und die Plattform Kununu die besten Büro-Arbeitsplätze 2019. Arbeitnehmer können ab sofort an der Umfrage teilnehmen und ihre Arbeitsumgebung bewerten.

Ergonomie, Lärmpegel, Technik und Design: Wie zufrieden sind Mitarbeiter mit der Ausstattung an ihrem Büro-Arbeitsplatz? Das möchten die Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu und der Industrieverband Büro und Arbeitswelt e.V. (IBA) jetzt von Büromitarbeitern wissen.

In einer Sonderbefragung auf Kununu werden die "Best Workplaces 2019" in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesucht. Bis zum 26. Mai 2019 können Mitarbeiter unter www.kunu.nu/IBA2019 ihren Arbeitgeber bewerten und sich gleichzeitig zu ihrer Arbeitsumgebung äußern. An der Sonderumfrage zum Arbeitsplatz können auch Kununu-Nutzer teilnehmen, die ihren Arbeitgeber bereits zu einem früheren Zeitpunkt bewertet haben.

Auszeichnung der besten Arbeitsplätze auf der "Zukunft Personal Europe"

Die jeweils drei bestbewerteten Unternehmen in den Kategorien kleine Unternehmen (bis 49 Mitarbeiter), mittlere Unternehmen (50 bis 249 Mitarbeiter) und große Unternehmen (ab 250 Mitarbeitern) erhalten die Auszeichnung "Best Workplace 2019". Außerdem wird ein Sonderpreis für die beste Arbeitsatmosphäre verliehen. Die Auszeichnung der zehn Preisträger durch Kununu und den IBA erfolgt auf der europäischen Fachmesse "Zukunft Personal Europe", die vom 17. bis 19. September 2019 in Köln stattfindet.

Umfrage: Wo fühlen Mitarbeiter sich wohl?

Mithilfe der Sondererhebung möchte der IBA herausfinden, wann Mitarbeiter sich in ihrer Arbeitsumgebung wohlfühlen und dies auf Wechselwirkungen mit der Unternehmensmarke und der Firmenkultur hin untersuchen. Gefragt wird daher unter anderem nach Raum und Einrichtung, Informations- und Kommunikationstechnologien sowie den Bedingungen für ungestörtes Arbeiten.

Erstmals wird dabei auch die Gestaltung der Arbeitsumgebung im Detail abgefragt. So wollen Kununu und der IBA in Erfahrung bringen, wie die Büroräumlichkeiten der Teilnehmer gestaltet sind – unter anderem, ob sie in offenen Räumen oder kleineren Büroeinheiten arbeiten – und wie sich dies auf die Gesamtzufriedenheit auswirkt.

Arbeitsumgebung entscheidend für Weiterempfehlung des Arbeitgebers

Im vergangenen Jahr hatte der IBA die Befragung erstmals durchgeführt, insgesamt bewerteten 10.000 Umfrageteilnehmer ihre Arbeitsumgebung. Dabei hatte sich gezeigt, dass Mitarbeiter, die Arbeitsplatz und -umgebung mit "sehr gut" bewerten, auch insgesamt überdurchschnittlich zufrieden mit ihrem Arbeitgeber sind und diesen zu 98 Prozent weiterempfehlen. Bei den Unzufriedenen lag diese Bereitschaft dagegen bei nur 17 Prozent.

Büro-Ausstattung als Faktor beim Recruiting

Einen Zusammenhang zwischen Arbeitsplatzausstattung und Arbeitgeberattraktivität bestätigt auch Sarah Müller, Geschäftsführerin der Kununu GmbH: "Die Gestaltung des Arbeitsplatzes ist ein entscheidendes Kriterium zur Gewinnung von qualifiziertem Fachpersonal. Mehrere Studien haben bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass Mitarbeiter bei der Wahl des Arbeitgebers neben Karrierechancen und Benefits sowie einer angemessenen Bezahlung auch die Ausstattung des Büro-Arbeitsplatzes im Blick haben."





Hier können Sie eine Bewertung abgeben: www.kunu.nu/IBA2019