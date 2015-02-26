Arbeitsschutz: Arbeitsstättenverordnung nun offenbar gestoppt

Arbeitsstättenverordnung offenbar doch gestoppt
Offiziell hat der Koalitionsausschuss den Entschluss zu den Novellierungen bereits zum zweiten Mal vertagt. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" jedoch berichtet, haben sich hochrangige Koalitionskreise dagegen ausgesprochen. Die Zeitung zitiert die Quelle mit den Worten: "Das Ding ist tot." Der bisherige Entwurf soll nun ganz neu erarbeitet werden, berichtet die Zeitung weiter.
Fachkreise dürfte dies erstaunen. Denn wie Dr. Oliver Hahn, Fachanwalt für Arbeitsrecht, im Interview mit der Haufe-Online Redaktion sagte, war die aufgeflammte Kritik an der Verordnung "überzogen".
Hintergrund: Kritik an bürokratischem Aufwand
Die Novellierungen zur Arbeitsstättenverordnung haben ein Auf und Ab erlebt: Seit 2012 waren sie in Arbeit und galten schon für so gut wie verabschiedet, als harrsche Kritik von Arbeitgeberseite ertönte. Vor allem die künftige Pflicht, die Arbeitsstättenverordnung auch auf Telearbeitsplätze bei Mitarbeitern anzuwenden, wurde kritisiert. Dies gipfelte in der Aussage von Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer: "Man glaubt, in Absurdistan zu sein."
Der Streit um den zusätzlichen bürokratischen Aufwand, der laut den Kritikern mit der Verordnung einhergehen würde, löste auch eine Diskussion unter den Koalitionspartnern aus. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles verteidigte zunächst ihre Pläne, machte aber zuletzt Zugeständnisse. Danach wäre die Verordnung mit den Neuregelungen wie geplant am 1. März 2015 in Kraft getreten, aber später über eine Änderungsverordnung noch angepasst worden.
Lesen Sie zum Thema "Arbeitsstättenverordnung" auch:
News: Streit um Arbeitsstättenverordnung
Interview: "Kritik an der Arbeitsstättenverordnung ist überzogen"
Grundlagen: Die bisherige Arbeitsstättenverordnung
-
Wann Urlaubsverfall und Urlaubsübertragung möglich sind
3.8295
-
Entgeltfortzahlung: Wenn unterschiedliche Krankheiten aufeinander folgen
2.958
-
Zusatzurlaub bei Schwerbehinderung von Arbeitnehmenden
2.344
-
Wann müssen Arbeitgeber eine Abfindung zahlen?
1.3452
-
Arbeiten über die Regelaltersgrenze hinaus
1.277
-
Wie Arbeitgeber in der Probezeit kündigen können
1.082
-
Nebenjob: Was arbeitsrechtlich erlaubt ist
997
-
Arbeitszeitkonto: Diese rechtlichen Vorgaben gelten für Arbeitgeber
991
-
Urlaubsanspruch bei Arbeitgeberwechsel richtig berechnen
89416
-
Urlaubsanspruch bei Krankheit
876
-
Was tun bei Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit
23.12.20252
-
Gibt es ein Recht auf Nichterreichbarkeit im Urlaub?
19.12.20254
-
Wie es um die CSRD-Pflicht für Unternehmen steht
18.12.2025
-
Wichtige Änderungen zum Jahreswechsel für HR
18.12.2025
-
Die wichtigsten BAG-Urteile des Jahres 2025
17.12.2025
-
Kündigung wegen Krankschreibung aus dem Internet
15.12.2025
-
Mindestlöhne für Beschäftigte in der Pflege sollen steigen
12.12.2025
-
Arbeiten über die Regelaltersgrenze hinaus
11.12.2025
-
Reformen für die Mitbestimmung
09.12.2025
-
Weniger Bonus wegen Elternzeit
08.12.2025