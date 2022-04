Kündigung bei Vorlage von Internet-Impfunfähigkeitsbescheinigung

Impfpflicht in der Pflege: Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist da

Die Impfpflicht im Gesundheitswesen wurde heiß diskutiert. Doch alle Diskussionen änderten nichts mehr an der wirksamen flächendeckenden Einführung des bundesweit geltenden Gesetzes. Am 16. März 2022 ist die einrichtungsbezogene Impfpflicht in Kraft getreten. Arbeitgeber müssen sich mit den Auswirkungen auf die Arbeitsverhältnisse auseinandersetzen und insbesondere wissen, wie mit ungeimpften Beschäftigten umzugehen ist. Weiter