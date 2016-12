Erzieherinnen in Hochschul-Kitas erhalten gleiches Gehalt

23.02.2016 | Rheinland-Pfalz

Mehr Geld für Hochschul-Kitas in Rheinland-Pfalz!

Die Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten der Hochschulen sollen das gleiche Gehalt erhalten wie ihre Kollegen in städtischen Einrichtungen.

Eine entsprechende Gehaltsverbesserung wurde jetzt nach Gesprächen mit der Gewerkschaft Verdi beschlossen, wie das Wissenschaftsministerium am Montag in Mainz mitteilte. Nach einer Gehaltserhöhung in kommunalen Kitas im vergangenen Jahr war ein Einkommensgefälle mit den Angestellten des Studierendenwerks entstanden. Wissenschaftsministerin Vera Reiß (SPD) kündigte an, das Problem in der nächsten Legislaturperiode durch eine Veränderung des Hochschulgesetzes dauerhaft zu lösen.