Personallücke bei IT-Experten im öffentlichen Dienst

Bild: Pexels In den nächsten Jahren werden geplante Digitalisierungsprojekte möglicherweise an fehlendem Personal scheitern.

Der Mangel an IT-Fachkräften wird sich in der öffentlichen Verwaltung noch deutlich verschärfen. Wie aus einer Studie hervorgeht, werden dem öffentlichen Dienst in Deutschland bis 2030 rund 140.000 IT-Spezialisten fehlen.