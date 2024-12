In der heutigen dynamischen und vernetzten Welt können Unternehmen zunehmend mit komplexen Krisensituationen konfrontiert werden, die eine schnelle und koordinierte kommunikative Reaktion erfordern. Ein Kommunikationsleitfaden hilft, wenn schnelles und überlegtes Handeln gefragt ist.

"Schockmoment für eine Hausgemeinschaft. Nachdem die Mieterin einer Dachgeschosswohnung das Haus kurz verlassen hatte, stand der Dachstuhl in Flammen. Die Rettungskräfte konnten nach mehrstündigen Löscharbeiten ein Übergreifen des Feuers verhindern. Drei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt. Wochen zuvor sollen vom Eigentümer Arbeiten an der Haustechnik durchgeführt worden sein. Könnte ein technischer Defekt die Ursache gewesen sein? Eine Anfrage dazu blieb bis Redaktionsschluss von der Wohnungsgesellschaft XYZ unbeantwortet.“





Desinformation ist gefährlichster Auslöser für Kommunikationskrisen

Eine fiktive Meldung, die so oder so ähnlich immer wieder die Nachrichtenlage bestimmen und zu Medienanfragen bei den betroffenen Vermieterinnen und Vermietern führen kann. In solchen Fällen müssen die internen Informationsketten funktionieren und klare Handlungskonzepte greifen, insbesondere dann, wenn zum ...

Jetzt weiterlesen Dies ist ein Beitrag aus der Zeitschrift Die Wohnungswirtschaft. DW Die Wohnungswirtschaft steht für Informationen rund ums Wohnen aus Politik, Verbänden und Unternehmen. Marketing, EDV und Managementstrategien werden ebenso behandelt wie Rechtsprechung in der Wohnungswirtschaft. Abonnieren Sie das Magazin, um den Beitrag vollständig zu lesen DW Die Wohnungswirtschaft digital - Haufe Shop