Unternehmensnachfolge: Schon angefangen?

Bild: gettyimages/grivina Den Nachfolger heranzüchten ist ein langer Prozess

Was passiert mit der Firma, wenn ich in Rente gehe? Eine Frage, die viele mittelständische Immobilienunternehmer zwar umtreibt – aber nicht genug, um rechtzeitig zur Tat zu schreiten. Oft wird es dann zeitlich eng. Denn Nachfolger wachsen nicht an jeder Straßenecke.