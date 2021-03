So richtig wachgeküsst hat die Digitalisierung die Wohnungswirtschaft noch nicht. Aber fast: Über zukunftsweisende Dienstleistungen des Internet of Things für Wohnungsunternehmen, Verwalter und Vermieter sprechen Andrea Krämer aus der Geschäftsführung von Minol und Jörg Seifert im neuen L'Immo-Podcast.

So richtig wachgeküsst hat die Digitalisierung die Wohnungswirtschaft noch nicht. Aber fast: Über zukunftsweisende Dienstleistungen des Internet of Things für Wohnungsunternehmen, Verwalter und Vermieter sprechen Andrea Krämer aus der Geschäftsführung von Minol und Jörg Seifert im neuen L'Immo-Podcast.

Minol hat die gesamte Palette der Abrechnungs-Dienstleistungen digitalisiert. Auch Rauchwarnmelder-Services, Legionellenprüfungen sowie Energieausweise hat man im Angebot – und das aufkommende Geschäft mit der E-Mobility.

Das Thema wirft in der Wohnungswirtschaft häufig Fragen auf. Wie baut und betreibt man Ladesäulen? Welche neuen Geschäftsmodelle lassen sich daraus ableiten. Und wie sehen zukunftsweisende Dienstleistungen des Internet of Things für Wohnungswirtschaft, Verwalter und Vermieter aus? Andrea Krämer ist in der Geschäftsleitung von Minol für Vertrieb, Produkt-, Projekt- und Qualitätsmanagement sowie für das Marketing zuständig und hat Jörg Seifert, Chef vom Dienst beim Fachmagazin "immobilienwirtschaft" Rede und Antwort gestanden.

Hören Sie den Podcast jetzt über Podigee, Youtube oder Apple.

L'Immo auf allen Plattformen

Der Podcast von Haufe.Immobilien erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienwirtschaft.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Youtube

Deezer

Google-Podcasts

Apple-Podcasts

Podigee