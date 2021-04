Das Kompetenzzentrum Digitalisierung der Wohnungswirtschaft, kurz DigiWoh, ist ein Treffpunkt für Wohnungs-, Technologie- und Beratungsunternehmen. Wie sie sich untereinander austauschen und während ihrer digitalen Transformation voneinander profitieren, erzählt Arne Rajchowski im neuen L'Immo-Podcast.

Das Kompetenzzentrum Digitalisierung der Wohnungswirtschaft, kurz DigiWoh, ist ein Treffpunkt für Wohnungs-, Technologie- und Beratungsunternehmen. Wie sie sich untereinander austauschen und während ihrer digitalen Transformation voneinander profitieren, erzählt Arne Rajchowski im neuen L'Immo-Podcast.

Mitmachen lohnt sich: Die DigiWoh, das Kompetenzzentrum Digitalisierung der Wohnungswirtschaft, ist ein Treffpunkt von Wohnungsunternehmen, Beratungs- und Technologiefirmen, die den Weg der digitalen Transformation gemeinsam gehen. Aus 14 Gründungsmitgliedern sind inzwischen 54 Mitglieder geworden, die Anzahl wächst stetig. Arne Rajchowski leitet die Geschäftsstelle in Berlin und erzählt im Podcast, was es für einen Change-Prozess im Unternehmen braucht und wie und wo die DigiWoh diesen unterstützt. Das Kompetenzzentrum, das in diesem Monat seinen ersten Geburtstag feiert, sieht sich dabei selbst als Startup, das mit den Mitgliedern wächst und sich in seinen Strukturen und Angeboten stetig weiterentwickelt.

Hören Sie den Podcast jetzt über Podigee, Youtube oder Apple.

