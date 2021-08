L'Immo-Podcast: Die erste europäische Wohnungsgenossenschaft

Berlin, Barcelona, Helsinki, Amsterdam: Bezahlbarer Wohnraum in Europas Metropolen ist knapp. Das lässt die Branche neue Wege einschlagen: Die erste europäische Wohnungsbaugenossenschaft Living in Metropolises SCE agiert über Ländergrenzen hinweg – mit Erfolg, wie der neue L'Immo-Podcast zeigt.

Bezahlbaren Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu bieten, ist die Idee von Wohnungsbaugenossenschaften – und das ist auch erklärtes Ziel der ersten europäischen Wohnungsbaugenossenschaft "Living in Metropolisis", kurz LiM. Mittlerweile zählt die Genossenschaft 100 Mitglieder aus sieben Ländern. Ein erstes Bauprojekt in Berlin ist ab Oktober bezugsfertig, Projekte in Lettland und Helsinki sind in konkreter Planung, weitere in Amsterdam, Rotterdam oder Barcelona sollen folgen. Warum es eine europäische Wohnungsgenossenschaft braucht, welche Vorteile diese bringt und wie die Bauvorhaben auch umfangreiche soziale Aspekte erfüllen, erzählt Gründungsvorstand Dirk Lönnecker.

Hören Sie doch mal rein in die neue Folge L'Immo mit Iris Jachertz.

