Golf baut auf: Haufe Benefiz-Golfturnierserie

In diesem Jahr unterstützen die Spendengelder ein Wohnungsbauprojekt in Pakistan

Spielen Sie mit, beim Benefiz-Golfturnier vom 1. bis 3. Oktober in Östringen zugunsten der DESWOS. 2021 unterstützen die Spenden ein Hausbauprojekt in Pakistan.

Golfen für den guten Zweck – darum geht es beim Netzwerkwochenende der Wohnungswirtschaft auf dem Dr. Klein Wowi Cup in Östringen. Wie immer gehen die Spenden an die Deutsche Entwicklungshilfe für Soziales Wohnungs- und Siedlungswesen (DESWOS), die damit in diesem Jahr erneut ein Projekt in Pakistan fördert.

Das Hausbau-Projekt Chak 412 in Pakistan

Im Jahr 2014 startete die DESWOS ihr erstes Hausbauprogramm in einem Dorf mit dem ungewöhnlichen Namen „Chak 412“. Chak heißt übersetzt Dorf; die Nummerierung der Dörfer stammt noch aus der britischen Kolonialzeit. Noch immer leben viele der christlichen Familien dort in Armut und unhygienischen, meist nur behelfsmäßigen Wohnverhältnissen. Starkregen fluten mehrmals im Jahr die kleinen Behausungen vieler benachteiligter Menschen. Dann steht meist ihr ganzes Leben unter Wasser. Und eigene Toiletten gibt es in der Regel sowieso nicht.

Daher fördert die DESWOS aktuell ein weiteres Projekt in Chak 412. Sie baut 30 weitere aus Backstein gemauerte Häuser. Mit Wohnraum, Küche, Veranda und einem ummauerten Innenhof mit Toilette und Waschgelegenheit haben die Häuser eine Größe von 24 Quadratmetern. 1.100 Euro an Spenden ermöglichen den Bau eines Hauses; mit 267 Euro kann eine Toilette mit Waschmöglichkeit errichtet werden.

Helfen Sie mit!

Deshalb heißt es „Golf baut auf – Hausbau in Chak 412“. Spenden auch Sie und tragen Sie dazu bei, den Familien eine Perspektive zu geben.

Informationen zur Anmeldung

Dr. Klein Wowi Cup – Netzwerkwochenende der Wohnungswirtschaft

Wann: 1. bis 3. Oktober 2021

Wo: Östringen im Hotel Heitlinger Hof





Anmeldung und Kontakt:

Christina.cachandt@drklein-wowi.de

Tel.: 030/42086-1203