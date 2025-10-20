Künstliche Intelligenz bekommt auch in der Hausverwaltung viel Aufmerksamkeit. Haufe hat einen neuen KI-Assistenten entwickelt, den CoPilot Real Estate.

Was kann der CoPilot Real Estate? Wie hilft der digitale Assistent bei der Bewältigung komplexer Aufgaben im Miet- und Wohnungseigentum? Wie verändert er den Arbeitsalltag von Immobilienverwaltern? Und wie schafft KI konkret echten Mehrwert bei der Effizienzsteigerung von Prozessen? Zwei spannende Gäste geben zu diesen Fragen Auskunft.

Gast im L'Immo-Podcast mit Host Jörg Seifert ist zum einen die Wirtschaftsjuristin und KI-Expertin Laura Eckert-Rinallo. Sie hat sich auch als Referentin, Speakerin und als Expertin für Makler- und Verwalterfortbildungen einen Namen gemacht; zum anderen ist Lars Haller, Chefredakteur von Verwalterpraxis Professionell bei Haufe, und redaktionell maßgeblich an der Entwicklung des Tools beteiligt, eingeladen. Gemeinsam bringen sie technische und praxisorientierte Perspektiven ans Mikrofon.

