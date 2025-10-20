Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
L'Immo-Podcast: CoPilot Real Estate von Haufe für Verwalter
Bild: Haufe Online Redaktion Laura Eckert Rinallo, Wirtschaftsjuristin und KI-Expertin, und Lars Haller, Chefredakteur Verwalterpraxis Professionell, im L'Immo-Podcast

Künstliche Intelligenz bekommt auch in der Hausverwaltung viel Aufmerksamkeit. Haufe hat einen neuen KI-Assistenten entwickelt, den CoPilot Real Estate.

Was kann der CoPilot Real Estate? Wie hilft der digitale Assistent bei der Bewältigung komplexer Aufgaben im Miet- und Wohnungseigentum? Wie verändert er den Arbeitsalltag von Immobilienverwaltern? Und wie schafft KI konkret echten Mehrwert bei der Effizienzsteigerung von Prozessen? Zwei spannende Gäste geben zu diesen Fragen Auskunft.

Gast im L'Immo-Podcast mit Host Jörg Seifert ist zum einen die Wirtschaftsjuristin und KI-Expertin Laura Eckert-Rinallo. Sie hat sich auch als Referentin, Speakerin und als Expertin für Makler- und Verwalterfortbildungen einen Namen gemacht; zum anderen ist Lars Haller, Chefredakteur von Verwalterpraxis Professionell bei Haufe, und redaktionell maßgeblich an der Entwicklung des Tools beteiligt, eingeladen. Gemeinsam bringen sie technische und praxisorientierte Perspektiven ans Mikrofon.

L'Immo auf allen Plattformen

L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen aus der Immobilienbranche.

Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Haufe

Spotify

Deezer

Apple-Podcasts

Podigee

Schlagworte zum Thema:  Immobilienverwalter , Hausverwalter
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Verwaltung
IMMOBILIENWIRTSCHAFT - Das Fachmagazin mobil lesen: Das Wissen der Branche immer griffbereit!
2508_IW_Handy

Lesen Sie das Fachmagazin IMMOBILIENWIRTSCHAFT einfach überall – wann und wo Sie möchten. News, Trends, Reportagen, Porträts und Interviews mit Menschen, die die Immobilienwirtschaft prägen. Inklusive dem Podcast L'Immo und den Haufe Newslettern. Nutzen Sie Push-Nachrichten, um aktuell informiert zu werden.
DW – Die Wohnungswirtschaft mobil in der App: Aktuelle News und Trends per Push-Nachricht
2508_DW_Handy

Lesen Sie die DW einfach überall - wann und wo Sie möchten. Sie enthält alle Ausgaben und direkten Zugriff auf den L'Immo Podcast. Darin reden wir mit Experten der Immobilienbranche über Strukturwandel, Mobilitätswende, Digitalisierung und Klimaschutz. Praktisch. Modern. Innovativ. Aktuell.
CoPilot RE - KI-Assistent für Immobilienverwalter: Starten Sie jetzt den Dialog
CopIlot RE

Lernen Sie die KI in Haufe VerwalterPraxis kennen. Anhand der rechtssicheren Fachinhalte beantwortet er Ihre Fragen zum Miet- und WE-Recht und sorgt so für effiziente Abläufe: Faktencheck, komplexe rechtliche Themen oder die Erstellung von Schreiben. Jetzt kennerlernen!
Digital Guide Real Estate 2025
Digital Guide Real Estate 2025

Das Trendbook stellt praxisnahe Lösungen vor und zeigt, wie Sie die Potenziale von KI und digitalen Plattformen optimal für Ihr  Unternehmen einsetzen können. Lassen Sie sich inspirieren von innovativen Ansätzen, Unternehmensporträts und ...
CoPilot Real Estate – Spezifische Metaanfragen
CoPilot Real Estate – Spezifische Metaanfragen

Frage: Welche Themen deckt CoPilot Real Estate ab? Antwort: CoPilot Real Estate ist darauf spezialisiert, Fragen zu immobilienrechtlichen Themen zu beantworten sowie Themen aus dem klassischen Verwaltungsalltag zu erläutern, etwa im Zusammenhang mit der ...

4 Wochen testen