Betriebsruhe an Brückentagen – Risiken durch Urlaubsübertrag und Rückstellungsdynamik
Dieser Beitrag zeigt auf, unter welchen Bedingungen Urlaubsrückstellungen zu bilden sind, welche ﬁnanziellen Auswirkungen sich ergeben – und wie Unternehmen präventiv gegensteuern können.
Gesetzlicher Rahmen: Urlaubsübertrag
Gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 Bundesurlaubsgesetz (BurlG) gilt: „Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden.“ Jedoch sieht Satz 3 derselben Vorschrift Ausnahmen vor: „Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des/der Arbeitnehmer/in liegende Gründe dies rechtfertigen.“ Die aktuelle Rechtsprechung, insbesondere das Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 20. Dezember 2022 (Az.9 AZR 266/20), stellt klar: Der gesetzliche Mindesturlaub verfällt nicht automatisch mit Jahresende. Vielmehr muss der/die Arbeitgeber/in die Mitarbeitenden konkret und rechtzeitig über den Urlaubsanspruch und dessen möglichen Verfall belehren – andernfalls bleibt der Anspruch bestehen.
Gesetzlicher Rahmen: Rückstellungspflicht nach HGB
§ 49 Abs. 1 Satz 1 HGB schreibt vor: ”Für ungewisse Verbindlichkeiten sind Rückstellungen zu bilden.”
Nicht genommener, aber noch bestehender Urlaubsanspruch stellt eine solche ungewisse Verbindlichkeit dar – insbesondere, wenn ein Übertrag ins Folgejahr möglich oder wahrscheinlich ist. Dies ist in der handelsrechtlichen Literatur sowie der Bilanzierungs- und Prüfungspraxis (vgl. IDW RS HFA 2 Tz. 63) weitgehend anerkannt.
Auch die BFH-Rechtsprechung (z.B. BFH, Urteil vom 18.8.2005 – IV R 45/04) betont, dass Urlaubsansprüche, die nicht verfallen und noch erfüllt werden können verpﬂichtend in der Bilanz zu erfassen sind.
Rückstellungen durch Brückentage: Ein fiktives Rechenbeispiel mit finanzieller Tragweite
Ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitenden organisiert einen Brückentag (z.B. Freitag nach einem Donnerstag-Feiertag). Die Regelung sieht keine verpﬂichtende Urlaubsnahme vor. Ergebnis: Ein großer Teil der Mitarbeitenden nutzt den Tag nicht, der Urlaub wird in das Folgejahr übertragen.
Annahmen und Tagessätze (Basis 252 Arbeitstage):
Bereich
∅-Jahresgehalt
Tagessatz
Mitarbeitende
Rückstellung bei Nichtnutzung
Verwaltung
54.000 EUR
214,29 EUR
42 (von 60)
9.000,18 EUR
Produktion
36.000 EUR
142,86 EUR
98 (von 140)
13.999,88 EUR
Gesamtrückstellung: ≈ 23.000 € für einen Brückentag.
Das Beispiel zeigt: Bereits ein einzelner, nicht genutzter Brückentag kann zu einem signiﬁkanten Rückstellungsbedarf führen. Multipliziert mit mehreren Brückentagen oder bei bestehendem Urlaubsüberhang ergibt sich eine relevante Liquiditätsbindung – mit potenziellem Einﬂuss auf EBITDA und Working Capital.
Rückstellungsauflösung bei Fortbestand des Urlaubsanspruchs
Wird der Urlaub nicht genommen und besteht dieser rechtlich fort (z.B. mangels Hinweis durch den Arbeitgeber), ist der/die Arbeitgeber/in zur Rückstellung verpflichtet – unabhängig davon, ob der Urlaub im Folgejahr genommen oder ausbezahlt wird. Die Rückstellung muss dem Zeitwert des Anspruchs entsprechen (§ 253 Abs. 1 HGB), also dem Bruttogehalt inklusive anteiliger Sozialabgaben.
Keine Rückstellung bei wirksamer Betriebsruhe mit Pflichturlaub
Anders verhält es sich, wenn der Brückentag per Betriebsvereinbarung oder arbeitsvertraglich als verpflichtender Urlaubstag gilt. Wird der Urlaub am Brückentag tatsächlich genommen, besteht kein Übertrag – somit entfällt auch der Rückstellungsbedarf.
Hinweis: Eine Anordnung des Urlaubs durch den Arbeitgeber ist nach § 7 Abs. 1 BurlG nur im Rahmen des § 106 GewO möglich. Sofern keine entgegenstehenden Vereinbarungen oder betriebsverfassungsrechtlichen Mitbestimmungsrechte verletzt werden. In vielen Fällen ist daher eine Betriebsvereinbarung notwendig.
Handlungsempfehlungen für das Finanz- und HR-Management
- Transparenz schaffen durch Urlaubscontrolling
- Erfassung offener Urlaubsansprüche in einem strukturierten HR-System
- Monatliche/Quartalsweise Auswertung und Abstimmung mit der Finanzabteilung
- Frühzeitige Kommunikation zur Urlaubsabnahme – idealerweise in Kombination mit Fristen
- Rückstellungssimulation im Vorfeld des Jahresabschlusses
- Identifikation potenzieller Rückstellungstreiber: hohe Resturlaube, Teilzeitmodelle, lange Krankheitsausfälle
- Berechnung auf Basis der tatsächlich gezahlten Bruttolöhne unter Berücksichtigung gesetzlicher Sozialabgaben (vgl. § 249 HGB i.V.m. IDW RS HFA 2)
- Abgleich mit arbeitsrechtlichen Regelungen zur Urlaubspflicht
- Abstimmung mit Steuerberater/in oder Wirtschaftsprüfer/in
- Da Urlaubsrückstellungen nicht nur das handelsrechtliche Ergebnis, sondern auch steuerliche Bewertungen tangieren, ist eine enge Zusammenarbeit mit der steuerlichen Beratung unerlässlich. Dies gilt insbesondere bei Abgrenzungen von freiwilligen und gesetzlichen Urlaubsansprüchen sowie für Sonderregelungen in Tarifverträgen.
Fazit: Brückentage richtig regeln, Rückstellungen gezielt steuern
Brückentage sind in der Unternehmenspraxis ein sensibles Thema – sowohl organisatorisch als auch bilanziell. Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage können eine stille, aber signiﬁkante Ergebnisbelastung darstellen. Unternehmen sollten Brückentagsregelungen daher nicht dem Zufall überlassen, sondern aktiv gestalten – rechtssicher, kommunikativ begleitet und ﬁnanziell unterlegt. Ein strukturiertes Urlaubscontrolling, transparente Rückstellungssimulationen und frühzeitige Entscheidungen können helfen, Risiken zu minimieren und Planungssicherheit zu schaﬀen – sowohl für das operative Geschäft als auch für die Bilanzierung.
