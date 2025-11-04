Marina Himmelreich ist Interim Finance Managerin. Sie begleitet Unternehmen bei der Anwendung handelsrechtlicher und internationaler Rechnungslegungsstandards (HGB & IFRS) im Rahmen von Projekten zur Prozessoptimierung, Abschlusserstellung und Reporting-Weiterentwicklung.

Neben ihrer operativen Projektarbeit entwickelt sie digitale Produkte für Finance-Funktionen – darunter praxiserprobte Templates, Toolkits und Checklisten für Themen wie Fast Close, Rückstellungen oder Forecasting. Ziel ist es, finanzielle Steuerung professionalisierbar und skalierbar zu machen – unabhängig von Systemlandschaft oder Unternehmensgröße.

Als Sparringspartnerin für CFOs und CEOs begleitet sie zudem Strategie- und Planungsprozesse, konzipiert schlanke Strukturen für Budgetierung und Forecast und sorgt für die organisatorische Verankerung von Klarheit, Geschwindigkeit und Finanzexzellenz.

Darüber hinaus verfügt sie über fundierte Erfahrung im Private-Equity-Umfeld und unterstützt Unternehmen in Transformationsphasen, insbesondere bei der Integration und Weiterentwicklung finanzwirtschaftlicher Strukturen.

Ihre Arbeit ist praxisnah, systematisch und prozessorientiert – mit dem Ziel, Finance als belastbaren Werttreiber im Unternehmen zu positionieren.