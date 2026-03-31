Das Anlagevermögen gilt in vielen Unternehmen als stabiler Bilanzbereich. Maschinen, technische Anlagen oder Büroausstattung werden angeschafft, im Anlagenverzeichnis erfasst und anschließend über ihre Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Im operativen Rechnungswesen erhält dieser Bereich daher häufig weniger Aufmerksamkeit als beispielsweise Vorräte oder Forderungen. In der Praxis zeigt sich jedoch regelmäßig ein anderes Bild. Vermögensgegenstände werden umgesetzt, ersetzt, außer Betrieb genommen oder intern weitergegeben – ohne dass diese Veränderungen immer zeitnah im Anlagenbuch dokumentiert werden.

Über mehrere Jahre hinweg können dadurch Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Bestand im Unternehmen und dem Analgenverzeichnis entstehen. Eine regelmäßige Anlageninventur ist daher ein wesentlicher Bestandteil einer ordnungsmäßigen Rechnungslegung.

Gesetzliche Grundlage der Inventurpflicht

Die Verpflichtung zur Inventur ergibt sich aus § 240 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB). Danach hat jeder Kaufmann zu Beginn seines Handelsgewerbes sowie zum Ende eines jeden Geschäftsjahres ein Inventar aufzustellen. Voraussetzung hierfür ist die Durchführung einer Inventur, bei der sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden vollständig erfasst werden.

Diese Verpflichtung umfasst auch das Anlagevermögen. Alle vorhandenen Vermögensgegenstände sind im Inventar aufzunehmen, unabhängig davon, ob sie noch einen Buchwert aufweisen oder bereits vollständig abgeschrieben sind. Entscheidend ist allein ihre tatsächliche Existenz zum Bilanzstichtag.

Unter bestimmten Voraussetzungen können gemäß § 241 HGB Inventurvereinfachungsverfahren angewendet werden, beispielsweise die permanente Inventur. Auch in diesen Fällen bleibt jedoch die grundlegende Anforderung bestehen, dass der Bestand der Vermögensgegenstände jederzeit nachvollziehbar dokumentiert werden kann.

Bedeutung der physischen Anlageninventur

In vielen Unternehmen wird das Analgenverzeichnis ausschließlich systemseitig fortgeschrieben. Zugänge, Abschreibungen und Abgänge werden im ERP-System gebucht, ohne dass regelmäßig eine physische Bestandsprüfung erfolgt. Über längere Zeiträume kann sich das Anlagenverzeichnis dadurch zunehmend von der tatsächlichen Situation im Unternehmen entfernen.

Typische Ursachen hierfür sind unter anderem:

Anlagenabgänge werden operativ umgesetzt, aber nicht im Anlagenbuch erfasst

Vermögensgegenstände werden zwischen Abteilungen oder Standorten verlagert

Inventarkennzeichnungen fehlen oder sind nicht mehr eindeutig zuordenbar

Vollständig abgeschriebene Anlagen verbleiben dauerhaft im Anlagenverzeichnis

Eine strukturierte physische Inventur ermöglicht es, diese Abweichungen zu identifizieren und das Anlagenverzeichnis mit dem tatsächlichen Bestand abzugleichen.

Altanlagen als häufiges Praxisproblem

Ein in der Praxis häufig anzutreffendes Problem betrifft sogenannte Altanlagen. In vielen Unternehmen befinden sich im Anlagenspiegel Vermögensgegenstände, die bereits seit Jahrzehnten vollständig abgeschrieben sind. Ohne regelmäßige Bestandsprüfung bleibt häufig unklar, ob diese Anlagen tatsächlich noch vorhanden sind oder bereits außer Betrieb genommen wurden.

Der Grund liegt oftmals darin, dass über mehrere Jahre hinweg keine physische Anlageninventur durchgeführt wurde. Vollständig abgeschriebene Anlagen verbleiben im System, obwohl sie möglicherweise längst verschrottet, verkauft oder ersetzt wurden. Dadurch entsteht ein Anlagenbestand im System, der nur noch eingeschränkt mit der tatsächlichen Situation im Unternehmen übereinstimmt.

Für das Management verliert der Anlagenspiegel damit zunehmend an Aussagekraft. Eine verlässliche Übersicht über vorhandene Vermögenswerte, deren Nutzung oder Standort ist dann nur noch eingeschränkt möglich.

Risiken bei fehlender Anlageninventur

Das Fehlen einer regelmäßigen Anlageninventur kann verschiedene Risiken für Unternehmen mit sich bringen.

Ein zentrales Risiko besteht in einer unzutreffenden Bilanzdarstellung. Werden Vermögensgegenstände bilanziert, die tatsächlich nicht mehr vorhanden sind, führt dies zu einer Überbewertung des Anlagevermögens im Jahresabschluss.

Darüber hinaus können sich erhöhte Prüfungsrisiken im Rahmen der Abschlussprüfung ergeben. Abschlussprüfer erwarten nachvollziehbare Nachweise über die Existenz wesentlicher Vermögensgegenstände. Fehlen entsprechende Inventurdokumentationen oder ist der tatsächliche Bestand nicht eindeutig nachweisbar, kann dies zu Rückfragen oder Prüfungsfeststellungen führen.

Auch aus Sicht des internen Kontrollsystems (IKS) entstehen Risiken. Ohne klare Prozesse zur Bestandsüberprüfung fehlt häufig Transparenz über Standort, Nutzung und Verantwortlichkeit von Vermögenswerten. Dies erschwert sowohl die Steuerung des Anlagevermögens als auch eine belastbare Berichterstattung gegenüber Management und Gesellschaftern.

Hinzu kommen mögliche steuerliche Risiken, wenn Abgänge oder Verschrottungen nicht ordnungsgemäß dokumentiert sind und damit die Nachvollziehbarkeit der Anlagenbewegungen eingeschränkt wird.

Anlageninventur als Bestandteil eines wirksamen internen Kontrollsystems

Eine strukturierte Anlageninventur ist daher nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern auch ein zentraler Bestandteil eines funktionierenden internen Kontrollsystems im Rechnungswesen.

Durch regelmäßige Bestandsprüfungen können Unternehmen unter anderem folgende Ziele erreichen:

Sicherstellung der Übereinstimmung zwischen Anlagenverzeichnis und tatsächlichem Bestand

Frühzeitige Identifikation nicht mehr vorhandener Vermögensgegenstände

Transparente Dokumentation von Zugängen, Abgängen und Standortveränderungen

Darüber hinaus unterstützt eine nachvollziehbare Inventurdokumentation die Einhaltung der Anforderungen an eine ordnungsmäßige Buchführung sowie die Nachvollziehbarkeit von Geschäftsvorfällen im Sinne der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form (GoBD).

Fazit: Bessere Datenqualität und Senkung der Prüfungsrisiken

Die Anlageninventur wird im Unternehmensalltag häufig unterschätzt. Tatsächlich bildet sie jedoch eine wesentliche Grundlage für einen ordnungsgemäßen Jahresabschluss. Nur wenn das Anlagenverzeichnis mit dem tatsächlichen Bestand übereinstimmt, kann die Bilanz ein zutreffendes Bild der Vermögenslage vermitteln.

Unternehmen, die ihr Anlagevermögen regelmäßig physisch überprüfen und entsprechende Prozesse etablieren, verbessern nicht nur die Datenqualität ihrer Rechnungslegung. Sie reduzieren zugleich Prüfungsrisiken, stärken ihr internes Kontrollsystem und erhöhen die Transparenz über ihre Vermögenwerte.