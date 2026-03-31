Warum eine regelmäßige physische Bestandsprüfung unverzichtbar ist
Über mehrere Jahre hinweg können dadurch Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Bestand im Unternehmen und dem Analgenverzeichnis entstehen. Eine regelmäßige Anlageninventur ist daher ein wesentlicher Bestandteil einer ordnungsmäßigen Rechnungslegung.
Gesetzliche Grundlage der Inventurpflicht
Die Verpflichtung zur Inventur ergibt sich aus § 240 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB). Danach hat jeder Kaufmann zu Beginn seines Handelsgewerbes sowie zum Ende eines jeden Geschäftsjahres ein Inventar aufzustellen. Voraussetzung hierfür ist die Durchführung einer Inventur, bei der sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden vollständig erfasst werden.
Diese Verpflichtung umfasst auch das Anlagevermögen. Alle vorhandenen Vermögensgegenstände sind im Inventar aufzunehmen, unabhängig davon, ob sie noch einen Buchwert aufweisen oder bereits vollständig abgeschrieben sind. Entscheidend ist allein ihre tatsächliche Existenz zum Bilanzstichtag.
Unter bestimmten Voraussetzungen können gemäß § 241 HGB Inventurvereinfachungsverfahren angewendet werden, beispielsweise die permanente Inventur. Auch in diesen Fällen bleibt jedoch die grundlegende Anforderung bestehen, dass der Bestand der Vermögensgegenstände jederzeit nachvollziehbar dokumentiert werden kann.
Bedeutung der physischen Anlageninventur
In vielen Unternehmen wird das Analgenverzeichnis ausschließlich systemseitig fortgeschrieben. Zugänge, Abschreibungen und Abgänge werden im ERP-System gebucht, ohne dass regelmäßig eine physische Bestandsprüfung erfolgt. Über längere Zeiträume kann sich das Anlagenverzeichnis dadurch zunehmend von der tatsächlichen Situation im Unternehmen entfernen.
Typische Ursachen hierfür sind unter anderem:
- Anlagenabgänge werden operativ umgesetzt, aber nicht im Anlagenbuch erfasst
- Vermögensgegenstände werden zwischen Abteilungen oder Standorten verlagert
- Inventarkennzeichnungen fehlen oder sind nicht mehr eindeutig zuordenbar
- Vollständig abgeschriebene Anlagen verbleiben dauerhaft im Anlagenverzeichnis
Eine strukturierte physische Inventur ermöglicht es, diese Abweichungen zu identifizieren und das Anlagenverzeichnis mit dem tatsächlichen Bestand abzugleichen.
Altanlagen als häufiges Praxisproblem
Ein in der Praxis häufig anzutreffendes Problem betrifft sogenannte Altanlagen. In vielen Unternehmen befinden sich im Anlagenspiegel Vermögensgegenstände, die bereits seit Jahrzehnten vollständig abgeschrieben sind. Ohne regelmäßige Bestandsprüfung bleibt häufig unklar, ob diese Anlagen tatsächlich noch vorhanden sind oder bereits außer Betrieb genommen wurden.
Der Grund liegt oftmals darin, dass über mehrere Jahre hinweg keine physische Anlageninventur durchgeführt wurde. Vollständig abgeschriebene Anlagen verbleiben im System, obwohl sie möglicherweise längst verschrottet, verkauft oder ersetzt wurden. Dadurch entsteht ein Anlagenbestand im System, der nur noch eingeschränkt mit der tatsächlichen Situation im Unternehmen übereinstimmt.
Für das Management verliert der Anlagenspiegel damit zunehmend an Aussagekraft. Eine verlässliche Übersicht über vorhandene Vermögenswerte, deren Nutzung oder Standort ist dann nur noch eingeschränkt möglich.
Risiken bei fehlender Anlageninventur
Das Fehlen einer regelmäßigen Anlageninventur kann verschiedene Risiken für Unternehmen mit sich bringen.
Ein zentrales Risiko besteht in einer unzutreffenden Bilanzdarstellung. Werden Vermögensgegenstände bilanziert, die tatsächlich nicht mehr vorhanden sind, führt dies zu einer Überbewertung des Anlagevermögens im Jahresabschluss.
Darüber hinaus können sich erhöhte Prüfungsrisiken im Rahmen der Abschlussprüfung ergeben. Abschlussprüfer erwarten nachvollziehbare Nachweise über die Existenz wesentlicher Vermögensgegenstände. Fehlen entsprechende Inventurdokumentationen oder ist der tatsächliche Bestand nicht eindeutig nachweisbar, kann dies zu Rückfragen oder Prüfungsfeststellungen führen.
Auch aus Sicht des internen Kontrollsystems (IKS) entstehen Risiken. Ohne klare Prozesse zur Bestandsüberprüfung fehlt häufig Transparenz über Standort, Nutzung und Verantwortlichkeit von Vermögenswerten. Dies erschwert sowohl die Steuerung des Anlagevermögens als auch eine belastbare Berichterstattung gegenüber Management und Gesellschaftern.
Hinzu kommen mögliche steuerliche Risiken, wenn Abgänge oder Verschrottungen nicht ordnungsgemäß dokumentiert sind und damit die Nachvollziehbarkeit der Anlagenbewegungen eingeschränkt wird.
Anlageninventur als Bestandteil eines wirksamen internen Kontrollsystems
Eine strukturierte Anlageninventur ist daher nicht nur eine gesetzliche Pflicht, sondern auch ein zentraler Bestandteil eines funktionierenden internen Kontrollsystems im Rechnungswesen.
Durch regelmäßige Bestandsprüfungen können Unternehmen unter anderem folgende Ziele erreichen:
- Sicherstellung der Übereinstimmung zwischen Anlagenverzeichnis und tatsächlichem Bestand
- Frühzeitige Identifikation nicht mehr vorhandener Vermögensgegenstände
- Transparente Dokumentation von Zugängen, Abgängen und Standortveränderungen
Darüber hinaus unterstützt eine nachvollziehbare Inventurdokumentation die Einhaltung der Anforderungen an eine ordnungsmäßige Buchführung sowie die Nachvollziehbarkeit von Geschäftsvorfällen im Sinne der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form (GoBD).
Fazit: Bessere Datenqualität und Senkung der Prüfungsrisiken
Die Anlageninventur wird im Unternehmensalltag häufig unterschätzt. Tatsächlich bildet sie jedoch eine wesentliche Grundlage für einen ordnungsgemäßen Jahresabschluss. Nur wenn das Anlagenverzeichnis mit dem tatsächlichen Bestand übereinstimmt, kann die Bilanz ein zutreffendes Bild der Vermögenslage vermitteln.
Unternehmen, die ihr Anlagevermögen regelmäßig physisch überprüfen und entsprechende Prozesse etablieren, verbessern nicht nur die Datenqualität ihrer Rechnungslegung. Sie reduzieren zugleich Prüfungsrisiken, stärken ihr internes Kontrollsystem und erhöhen die Transparenz über ihre Vermögenwerte.
-
Erhöhung der Schwellenwerte für die Unternehmensgrößenklassen in Kraft getreten
2.205
-
Grenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter
1.653
-
Nutzungsdauer von Computerhardware und Software auf ein Jahr reduziert
1.5071
-
Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen
1.2772
-
Voraussetzungen des Investitionsabzugsbetrags und wann die Anwendung sinnvoll ist
1.262
-
Voraussetzungen für die Einstufung als Kleinstkapitalgesellschaft
840
-
Vorteil 3 für die Kleinstkapitalgesellschaft: Hinterlegung statt Offenlegung
792
-
Urlaubsrückstellung berechnen
734
-
Auflösung von Investitionsabzugsbeträgen
716
-
Abgrenzung zwischen wertaufhellenden und wertbegründenden Ereignissen
631
-
Warum eine regelmäßige physische Bestandsprüfung unverzichtbar ist
31.03.2026
-
IDW zu Auswirkungen des Nahost-Krieges auf die Berichterstattung zum 31.12.2025
25.03.2026
-
Jahresabschlussprüfung: Häufige Stolpersteine und wie Sie diese vermeiden
17.03.2026
-
Antizipierte finanzielle Effekte in der Nachhaltigkeitsberichterstattung
11.03.2026
-
DRSC-Stellungnahme zu den Simplified ESRS
09.03.2026
-
ESMA veröffentlicht Public Statement zur Umsetzung von IFRS 18
26.02.2026
-
IASB veröffentlicht Vorschläge zur Änderung an IAS 28
26.02.2026
-
Stellungnahmen zum VSME-Standard an das BMJV eingegangen
25.02.2026
-
EU-Kommission ergänzt EU-Taxonomie weiter
24.02.2026
-
Änderungshinweis zur Lageberichterstattung: DRSC schlägt Klarstellungen zum Umgang mit der CSRD vor
23.02.2026